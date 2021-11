Vidéo controversée : la Chambre des représentants sévit à l’endroit d’un républicain

La Chambre des représentants a adopté, mercredi, une résolution de censure visant le représentant républicain Paul Gosar, en plus de le retirer des comités où il siège, en raison d'une vidéo d'animation, publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il prenait pour cible la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

La résolution a été adoptée à 223 voix contre 207, selon des lignes presque exclusivement partisanes. Seuls deux élus républicains se sont joints aux démocrates : Liz Cheney et Adam Kinzinger, deux représentants dont les positions sur des inconduites et des enjeux éthiques de ce genre détonnent souvent de celles de leur propre camp.

Paul Gosar a été sanctionné pour avoir mis en ligne, la semaine dernière, une vidéo de style anime japonais qui avait été modifiée de façon à ce qu'il semble tuer avec une épée la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et attaquer le président Joe Biden. Un geste que les leaders républicains avaient refusé de condamner.

Le débat qui a précédé le vote a une fois plus montré deux partis évoluant dans des galaxies différentes, même quand il est question non de politiques, mais de ce qui est acceptable ou non de la part d'un élu.

Des élus démocrates, dont la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont tracé un parallèle avec l'assaut du Capitole, en début d'année.

Lorsqu'un élu utilise sa plateforme nationale pour encourager la violence, tragiquement, les gens écoutent , a-t-elle soutenu. Les représentations de la violence peuvent fomenter la violence réelle, comme en a été témoin cette Chambre le 6 janvier 2021.

Nous ne pouvons pas avoir un membre qui plaisante sur le fait de s'entretuer ou de menacer le président des États-Unis , a-t-elle lancé.

Décriant un abus de pouvoir , le leader de la minorité républicaine, Kevin McCarthy, a pour sa part dénoncé une action sans précédent . Décriant une politique de deux poids deux mesures, il a accusé les démocrates de ne pas avoir réagi avec autant de vigueur quand certains de leurs collègues tenaient des propos controversés.

Les démocrates pourraient s'en mordre les doigts quand ils retourneront dans la minorité, a-t-il averti.

Alexandria Ocasio-Cortez, souvent brandie comme épouvantail par la droite américaine, a ensuite rejeté la comparaison, relevant qu'aucun des exemples qu'il avait cités n'impliquait un membre du Congrès menaçant la vie d'un autre élu .

« Ce que je crois être sans précédent, c'est qu'un membre du leadership de la Chambre, quel que soit son parti, soit incapable de condamner une incitation à la violence contre un membre de cet organe législatif. » — Une citation de Alexandria Ocasio-Cortez, représentante démocrate de New York

Qu'y a-t-il de si difficile à dire que c'est mal? , a-t-elle demandé.

La vraie menace est l'« immigration illégale », plaide Gosar

Je n'adhère pas à la violence envers qui que ce soit , a de son côté au cours des débats plaidé Paul Gosar, qui n'a pas présenté d'excuses à son adversaire démocrate. Le représentant, qui a attribué la vidéo à son personnel, a nié qu'elle ait été dangereuse ou menaçante .

« Il n'y a pas de menace dans ce dessin animé autre que celle que représente l'immigration pour ce pays. » — Une citation de Paul Gosar, représentant républicain d'Arizona

La vidéo, qui a été supprimée depuis, permet de comprendre la bataille réelle de la politique de frontières ouvertes de cette administration , a argué le représentant. Elle dépeignait une bataille politique concernant l'amnistie pour des dizaines de millions d'étrangers illégaux , a-t-il soutenu.

Minimisant la portée des actes de leur collègue, les républicains qui ont pris la parole ont tour à tour critiqué les démocrates. Évoquant entre autres les procédures de destitution lancées contre Donald Trump, il les ont accusés de vouloir les contraindre au silence.

Allié indéfectible de l'ex-président Donald Trump, Paul Gosar est l'une des figures républicaines au centre du mouvement Stop the Steal , la théorie sans fondement selon laquelle les démocrates ont volé l'élection présidentielle de novembre dernier au moyen de fraudes électorales massives.

Celui qui a déjà propagé plusieurs théories complotistes sur les réseaux sociaux a par ailleurs pris la parole à un rassemblement de nationalistes blancs.

Une mesure rarement adoptée

Des résolutions de censure restent exceptionnelles. La dernière remonte à 2010, quand un représentant démocrate avait été sanctionné par une majorité écrasante d'élus des deux partis après avoir été déclaré coupable d'évasion fiscale.

C'est cependant la deuxième fois en quelques mois qu'un représentant républicain fait l'objet d'un vote concernant sa conduite.

En février dernier, la Chambre des représentants a expulsé la représentante de la Georgie Marjorie Taylor Greene des comités auxquels elle siégeait en raison des propos extrêmes et conspirationnistes qu'elle a appuyés ou formulés elle-même sur les réseaux sociaux avant son entrée en politique.

Le caucus républicain avait refusé de la priver de ses responsabilités à la Chambre, laissant ainsi son sort entre les mains de l'ensemble de la Chambre, où le vote s'était encore déroulé selon des lignes partisanes et avait donné lieu à un discours polarisé.