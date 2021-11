Onibi développe de nouveaux produits avec son eau à La Sarre

L’eau Onibi est puisée dans un esker du canton Laberge, situé à 60 kilomètres au nord de La Sarre. Elle est transportée par citerne à son usine d’embouteillage à La Sarre. Depuis le début de sa commercialisation en 2001, elle est destinée aux bouteilles de 18 et 11 litres pour les refroidisseurs d’eau.

L'eau d'Onibi est puisée dans un esker situé dans le canton Laberge, à 60 kilomètres au nord de La Sarre, puis transportée par citerne à l'usine. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il y a un peu plus d’une semaine, l’entreprise régionale a mis sur le marché ses premières canettes d’eau de source, d’eau gazéifiée nature et d’eau gazéifiée à saveur de lime ainsi qu’à saveur de fruit du dragon (pitaya). Onibi devient ainsi l’une des premières entreprises au Québec à vendre son eau de source dans une canette d’aluminium.

Je ne veux pas entrer dans le débat du plastique et tout ça, mais c’est sûr que pour nous, on trouvait que c’était intéressant d’avoir un contenant qui était recyclable ou consignable , souligne le président Francis Provencher, qui rêve de transporter l’eau avec un camion électrique pour réduire l’empreinte écologique de l’entreprise.

Pour le moment, les nouveaux produits sont mis en canettes à la nouvelle usine Aqua Fjord, au Saguenay, une entreprise dirigée par Sylvain Boudreault, l’ancien vice-président aux opérations de l’usine Eska à Saint-Mathieu-d’Harricana. Onibi n’écarte pas la possibilité de faire un jour cette production dans la région.

Les contenants de 18 litres sont inspectés avant d'être lavés, puis réutilisés pour l'embouteillage à l'usine de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est sûr qu’on regarde ce projet-là avec beaucoup d’attention. On aimerait ça le faire. On a un très bon embouteilleur présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il ne faut pas oublier qu’on est des régionalistes, mais on est aussi des Québécois. Ce n’est pas un problème pour moi de faire ça présentement. Mais c’est sûr qu’on regarde les possibilités de le faire éventuellement en Abitibi-Témiscamingue , précise Francis Provencher.

Potentiel de développement

Les produits en canettes offrent aussi à Onibi la possibilité de développer son marché à l’extérieur de la région.

La bouteille de 18 litres est un produit retournable. Si on vendait ce produit à l’extérieur de la région, il faudrait que les bouteilles vides reviennent dans la région. C’est un peu une problématique. Par contre, pour les canettes, c’est un produit, excusez l’anglicisme, one way. Donc, ça ouvre des possibilités, ça ouvre d’autres marchés. Présentement, on fait le test de marché en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, et la réponse est excellente. C’est sûr qu’éventuellement, il y aura probablement une extension de ce marché-là , reconnaît Francis Provencher.

Le président Francis Provencher pose avec les nouveaux produits en canettes dans une partie de l'entrepôt de l'usine Onibi à La Sarre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce dernier ne cache pas que l’entreprise étudie aussi d’autres opportunités de développement. On veut faire ça intelligemment. On ne veut pas se casser la gueule sur les marchés. On essaie d’y aller une étape à la fois, minimiser ces risques-là, s’assurer que les clients sont satisfaits et qu’on a une bonne réponse , confie-t-il.

Onibi fait travailler cinq personnes à son usine d’embouteillage de La Sarre.