La féerie hivernale de retour au Village historique de Val-Jalbert

À partir du 4 décembre, les visiteurs pourront rencontrer les comédiens sur le site, parcourir les sentiers pédestres et goûter la tire de bleuets. Quelques nouvelles activités s’ajoutent à celles déjà offertes l’an dernier, dont une troisième glissade et l'ouverture du restaurant du Moulin.

L'hébergement sera aussi disponible pour la fin de semaine de la Saint-Valentin et pour la semaine de relâche.

Cette année tranquillement, on ajoute des services, explique le directeur général du Village historique de Val-Jalbert, Patrick Savard. Mais c'est vraiment dans une perspective d'y aller de façon très progressive dans le temps. On a encore plusieurs années devant nous, on le souhaite, donc c'est d'y aller tranquillement, mais sûrement dans l'augmentation de l'offre de services.

L'hiver dernier, plus de 30 000 personnes ont visité le Village historique de Val-Jalbert.

Avec les informations de Béatrice Rooney