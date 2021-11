Le verglas s’amène sur le Québec

Les régions les plus peuplées du Québec auront à composer avec l'indésirable pluie verglaçante au cours des prochaines heures.

Selon les prévisions météorologiques actuelles, les premières gouttes fouleront le sol du sud-ouest de la province mercredi après-midi.

La dépression se déplacera ensuite vers le centre et l'est du Québec durant la nuit pour atteindre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord jeudi dans la journée.

Le verglas rend la circulation difficile Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Retour au travail difficile?

Le retour au travail risque donc d'être difficile jeudi matin, notamment sur les routes des grandes régions de Montréal, Québec et Gatineau qui devraient recevoir chacune entre 2 et 4 millimètres de verglas.

Une dizaine de millimètres sont aussi prévus dans les secteurs montagneux des Laurentides et de Lanaudière et dans la réserve faunique La Vérendrye.

Un front chaud associé à une dépression en provenance des Prairies traversera le Québec mercredi et jeudi , souligne Environnement et Changements climatiques Canada dans son bulletin météorologique spécial.

Les pneus d'hiver seront de mises au cours des prochaines heures. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Avez-vous vos pneus d'hiver?

La prudence est particulièrement de mise pour les automobilistes qui circulent sans leurs pneus d'hiver. Si les déplacements ne sont pas essentiels, il est conseillé de rester à la maison.

Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses. Veillez à adapter votre conduite aux conditions changeantes , précise Environnement et Changements climatiques Canada.

Le ministère des Transports assure pour sa part que tout sera mis en œuvre pour faciliter la circulation automobile dans les secteurs les plus touchés.

Quelques conseils aux usagers en cas de verglas : Allumez vos phares et soyez visibles.

Déglacez entièrement votre voiture en faisant une inspection complète des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Assurez-vous que votre voiture est bien préparée à affronter les rigueurs de la saison froide, par exemple en vérifiant que le niveau d’antigel de lave-glace est suffisant.

Faites preuve de patience en présence des véhicules d’entretien hivernal : il faut se méfier de leurs angles morts! Source : MTQ

Hydro-Québec aura également la dépression à l'œil puisque des pannes de courant pourraient survenir, comme c'est traditionnellement le cas lors d'épisodes de verglas.