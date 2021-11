La fillette de Granby pouvait déplacer le ruban adhésif, selon un ingénieur

Au procès de la belle-mère accusée de séquestration et du meurtre non prémédité de la fillette de Granby, un spécialiste a affirmé qu’un enfant de l’âge de la victime était en mesure d’appliquer la force nécessaire pour étirer, décoller et déplacer le ruban adhésif apposé sur sa tête.

Charles Dubois, un expert en matériaux énergétiques, en rhéologie et en mise en œuvre des matières plastiques a analysé l’amas de ruban déposé en preuve, sa composition et il a établi la force nécessaire à exercer pour l’étirer et le déformer.

Selon son analyse, l’amas était constitué de cinq tours de ruban appliqués de façon horizontale sur l’enfant en position debout et de trois ou quatre tours de ruban de façon longitudinale, c’est-à-dire de la tête au pied, dont au moins deux qui se superposaient.

Il conclut qu’avec les bandes de ruban appliquées de la tête au pied, un enfant âgé de 5 à 11 ans est capable d’étirer et de décoller le ruban avec des mouvements de tête de haut en bas et même de se dégager le cou dans le cas où sa tête serait appuyée contre son sternum. Ce que j’en conclus c’est qu’il y a des segments qui ont pu être soumis à une forme suffisante pour être déformée.

La position du ruban n’entravait pas selon lui ses mouvements de tête de gauche à droite.

Pour en arriver à ses conclusions, le professeur en science et ingénierie des polymères à Polytechnique Montréal, Charles Dubois s’est procuré le même ruban adhésif que celui trouvé sur la scène de crime, de même qu’une chemise similaire à celle que portait l’enfant.

Lors de son contre-interrogatoire, le témoin a convenu que les données utilisées en référence pour déterminer la force exercée par un enfant de 7 ans et un enfant de 11 ans peuvent varier en fonction du poids et de l’âge.