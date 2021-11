Danielle Berthold, qui est conseillère du district de Desranleau, a aussi été nommée présidente du conseil municipal.

Évelyne Beaudin a fait le choix de nommer deux membres de son parti Sherbrooke citoyen (Laure Letarte-Lavoie et Fernanda Luz), ainsi que deux conseillères indépendantes (Danielle Berthold et Annie Godbout) au sein de ce comité. La composition entièrement féminine découle notamment des intérêts exprimés par les membres du conseil . Le défi sera d'atteindre la parité , s'était-elle d'ailleurs exclamée au lendemain de son élection, en référence à la majorité de femmes élues au conseil municipal.

La mairesse a expliqué qu'elle avait voulu équilibrer expérience et nouveauté dans la composition de ce nouveau comité. Ainsi, Danielle Berthold et Annie Godbout, conseillère du district Rock Forest, cumulent plusieurs années d'expérience au sein du conseil municipal, alors que Laure Letarte-Lavoie et Fernanda Luz, respectivement représentantes des districts de l'Hôtel-Dieu et du Carrefour, sont de nouvelles venues dans l'arène politique.

Nous profiterons de l'expérience de Mme Berthold, ce qui permettra une transition plus aisée dans les dossiers en cours. [...] Chez Annie Godbout, je vais chercher l'expérience d'une conseillère qui connaît bien ses dossiers et les défend avec dévouement , a souligné Évelyne Beaudin, par voie de communiqué.

Quant aux nouvelles venues, elle a salué le dynamisme contagieux de Laure Letarte-Lavoie et la sagesse, l'humanité et la fougue de Fernanda Luz.

