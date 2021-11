Le nouveau maire Marchand dévoile son conseil exécutif

Le maire a sans surprise nommé des conseillers élus sous la bannière de son parti, Québec forte et fière.

Marie-Josée Asselin, du district de Loretteville, devient la première vice-présidente du comité exécutif et responsable du développement durable et de la sécurité civile.

Pierre-Luc Lachance, conseiller du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, devient le 2e vice-président du comité exécutif et responsable des finances, du transport et de la vie démocratique, de l'interaction citoyenne et de l'approvisionnement et des ressources matérielles.

Mairesse suppléante connue

Catherine Vallières-Roland sera la mairesse suppléante. Elle portera les dossiers des grands évènements, de l'immigration, des relations internationales et de la famille.

La conseillère de Cap-aux-Diamants, Mélissa Coulombe-Leduc, sera responsable des dossiers du patrimoine, de l'urbanisme, du tourisme, des parcs et des espaces verts.

Maude Mercier-Larouche, élue dans Saint-Louis-Sillery, sera la représentante des citoyens sur le dossier du tramway, et responsable des dossiers de mobilité et des communications.

Les dossiers de l'aménagement du territoire, de l'habitation, du logement social et du développement communautaire et des aînés seront entre les mains de Marie-Pierre Boucher, du district Louis XIV.

Steeve Verret avait déjà annoncé qu'il accéderait au comité exécutif hybride du maire Bruno Marchand. Il s'occupera des dossiers de la gestion des équipements motorisés, de la gestion des immeubles, de l'ingénierie et de l'entretien des systèmes d'aqueduc et des égouts.

Le conseiller élu sous la bannière d'Équipe Marie-Josée Savard le 7 novembre siégera dorénavant comme conseiller indépendant.

Deux membres d' EMJS Équipe Marie-Josée Savard et Jean-François Gosselin nommés

Deux membres d'équipe Marie-Josée Savard feront partie de la garde rapprochée du maire. Il s'agit de David Weiser (district du Plateau) qui siégera au comité exécutif comme conseiller associé. Il aura le mandat du vivre-ensemble.

Véronique Dallaire, aussi élue sous la bannière d' EMJSÉquipe Marie-Josée Savard dans le district des Saules–Les Méandres, aura le mandat de l'accessibilité universelle .

L'ancien chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, s'occupera pour sa part des dossiers de loisirs et de sports.

Je reconnais en M. Gosselin quelqu'un qui a envie de faire fonctionner la Ville [...], de collaborer avec une grande ouverture. On est capables de s'asseoir , a mentionné le nouveau maire.

Les deux chefs ont débattu à de nombreuses reprises lors de la campagne électorale.

« Il y a des dossiers sur lesquels on n'était pas arrimés. [...] On n'a jamais manqué de respect l'un pour l'autre. On a toujours été capables de se parler, de se saluer, de se traiter avec dignité. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Entre deux chaises

Bruno Marchand se dit conscient des difficultés d'agir à titre de conseiller associé, qui devra à la fois défendre les positions de la Ville et celles de leur parti.

C'est pourquoi les conseillers associés vont prendre des décisions associées à leur dossier, mais n'auront pas à entériner l'ensemble des décisions du conseil parce qu'il ne sera pas partie prenante , indique le maire.

C'est aussi pour cette raison que Steeve Verret a pris la décision de quitter son parti et de siéger comme indépendant.

L'ancien maire de Québec Jean-Paul L'Allier a eu recours à cette façon de faire, selon Bruno Marchand.

Une première rencontre du comité exécutif aura lieu cette semaine.