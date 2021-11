Les Argonauts de Toronto au repos avec le sentiment du devoir accompli

Toronto a essuyé un revers de 13-7 contre les Elks d'Edmonton dans une soirée où l'équipe avait donné congé à bon nombre de ses joueurs partants puisqu'elle est déjà qualifiée pour les séries. Les Argos avaient confirmé leur place pour le rendez-vous d'après-saison en battant les Tiger-Cats de Hamilton 31-12 vendredi.

Ce résultat avait d'ailleurs assuré les Torontois d'un laissez-passer pour le premier tour des séries et de l'avantage du terrain pour la finale de l'Est qu'ils disputeront le 5 décembre. Ce dernier détail est important étant donné que les Argos sont passés à un cheveu de signer une fiche parfaite à domicile pour la première fois depuis 1997. L'équipe avait remporté ses six premiers matchs au BMO Field cette saison avant de perdre mardi.

Ce sont les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats de Hamilton qui s'affronteront le 28 novembre pour déterminer l'équipe qui rejoindra Toronto en finale de l'Est.

Cette saison-ci, à Toronto, on a réussi à aller chercher les matchs qui devaient être gagnés, surtout contre les équipes de l'Est. Je pense aussi qu'on a bien protégé notre terrain, au BMO Field. C'était très important , évalue le centre-arrière Patrick Lavoie.

Seuls les Blue Bombers de Winnipeg, qui ont terminé au premier rang dans l'Ouest, ont gagné tous leurs matchs locaux en 2021.

Nos joueurs ont vraiment compris comment ça se jouait sur un terrain de gazon [naturel]. On s'est rendu compte que certaines équipes arrivaient et se rendaient compte que c'est un terrain moins rapide qu'un terrain synthétique. Ça a joué contre eux et je pense que c'est pour ça qu'on a connu du succès [à la maison] , ajoute Lavoie.

Les succès des Argonauts ne se sont pas limités qu'à leurs matchs locaux. L'équipe, qui présente un dossier de 3-4 à l'extérieur au final, a aussi trouvé le moyen d'étouffer les attaques adverses à maintes occasions. La défense, revampée au cours de la pandémie, a fait de l'excellent travail, souligne le centre-arrière.

Toronto a notamment terminé sa campagne au deuxième rang de la Ligue canadienne de football (LCF) pour les interceptions (16) et au troisième échelon pour les plaqués (670).

Il ne faut pas se cacher que nos plans de match étaient bons, autant offensivement que défensivement. L'arrivée de Chris Jones comme consultant défensif a changé beaucoup de choses. On a mis beaucoup de pression. On a une défensive qui, oui, permet beaucoup de jeux, mais ne permet pas beaucoup de touchés , poursuit Lavoie.

Après des saisons identiques de 4-14 en 2018 et 2019 ainsi que l'annulation de la saison 2020 en raison de la pandémie, Toronto avait fait le plein de talents sur le marché des joueurs autonomes. Le directeur général Pinball Clemons avait notamment mis la main sur d'anciens joueurs étoiles en Cameron Judge et Charleston Hughes.

Ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup de vétérans [parmi les nouveaux joueurs]. Ce sont des personnes qui, sans connaître le cahier de jeux, parlent le même langage. Ils ont beaucoup d'expérience et voient les mêmes choses sur le terrain et dans le plan de match et peuvent les expliquer.

Selon Patrick Lavoie, l'expérience de nombreux joueurs des Argonauts devra être mise à profit en éliminatoires comme ce fut le cas pendant la saison. Les Argonauts contemplent une première Coupe Grey depuis 2017 et pour Lavoie, ce pourrait être la dernière étant donné qu'il a 34 ans et a choisi de rejoindre les Argos en cours de saison pour tout gagner.

L'organisation torontoise a d'ailleurs annoncé, mercredi, que le quart-arrière McLeod Bethel-Thompson sera le candidat de l'équipe pour le titre de joueur par excellence de la dernière saison.

Dexter McCoil a été nommé pour le titre de meilleur joueur défensif, Kurleigh Gittens fils pour celui de meilleur Canadien, Peter Nicastro pour la meilleure recrue et Boris Bede pour le meilleur joueur des unités spéciales.