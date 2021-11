Une quarantaine difficile pour certains résidents d’un campement de sans-abri

Jeffrey Ense est l’un de ceux qui ont accepté d’aller faire une quarantaine dans un motel de Sudbury réservé à cet effet par la municipalité.

Même complètement vacciné, il a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Il a alors dû prendre une décision difficile, surtout en raison de ses problèmes de dépendance.

Je ne voulais pas la propager et évidemment aggraver [l’éclosion] , a déclaré M. Ense, qui est originaire de la Première Nation M'Chigeeng sur l'île Manitoulin.

J'ai donc pensé qu'il était dans mon intérêt de faire la quarantaine de 14 jours .

Des dizaines de tentes sont installées au parc Mémorial au centre-ville de Sudbury depuis plusieurs mois. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Il avait sa propre chambre et ses repas lui étaient fournis, mais il affirme qu'il n'avait rien pour l'aider à surmonter son sevrage de drogue, car il n'est pas inscrit à un programme de méthadone.

Si ses symptômes liés à la COVID-19 étaient légers, comme un rhume, ceux causés par le sevrage ont été plus intenses.

J'ai des problèmes de dépendance et évidemment, c'était une préoccupation pour moi , a-t-il dit. Mais c'était mon choix [de me mettre en quarantaine] et quelque chose que j'étais prêt à faire .

« C'est beaucoup de stress mental et physique, vous savez ? Mais je trouve que le faire seul est bien mieux que de devoir faire porter le fardeau à d’autres. Personne ne m'a mis dans cette position. J'ai fait le choix. » — Une citation de Jeffrey Ense

Jeffrey Ense dit connaître beaucoup de personnes dans une situation semblable à la sienne qui n'ont pas pu tenir le coup et qui ont quitté la quarantaine plus tôt.

Il est lui-même finalement resté 3 semaines au motel, car il ne se sentait pas en sécurité à l’idée de retourner plus tôt au campement.

Evie Ali, la directrice des opérations pour le groupe de bénévoles Go-Give Project, affirme avoir été témoin de personnes qui ont dû s’isoler sans obtenir du soutien.

Evie Ali coordonne un groupe de bénévoles qui viennent en aide aux sans-abri. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Nous avons eu un individu qui s'est [isolé tout seul] , raconte-t-elle.

« Il est resté dans sa tente pendant près de trois semaines. Vous savez, il nous parlait simplement de l'intérieur de la tente, il demandait aux gens de ne pas entrer. Nous étions très inquiets. » — Une citation de Evie Ali, directrice des opérations pour le groupe de bénévoles Go-Give Project

CBC News a demandé au bureau de santé publique, à la Ville et aux cliniques d'infirmières praticiennes du district de Sudbury combien de personnes du campement de tentes qui ont été déclarées positives à la COVID-19 ont pu s'isoler pendant toute la période obligatoire.

Aucune des organisations n'a répondu avec cette information.

Des intervenants sur place de façon quotidienne

En date de lundi matin, un total de 51 cas avaient été confirmés en lien avec l’éclosion au campement du parc Mémorial, dont 16 cas actifs, selon Holly Highland, une infirmière hygiéniste pour Santé publique Sudbury et districts (SPSD).

Elle explique que le bureau de santé publique est impliqué activement en faisant la promotion des mesures sanitaires comme le port du masque et en effectuant des tests de dépistage réguliers.

SPSDSanté publique Sudbury et districts a aussi offert la vaccination contre la COVID-19 directement au parc.

Elle admet que la maîtrise de l’éclosion, déclarée le 27 septembre, est complexe. C'est certainement un défi, et cela peut prendre un peu plus de temps pour minimiser la propagation.

« C'est pourquoi nous faisons des tests réguliers. Et vous savez, c'est important de faire des tests régulièrement pour pouvoir détecter tous ces cas et essayer de minimiser la propagation. » — Une citation de Holly Highland, infirmière hygiéniste pour Santé publique Sudbury et districts

Jennifer Clement, la directrice générale des cliniques d’infirmières praticiennes du district de Sudbury (Sudbury District Nurse Practitioner Clinics), affirme que la Ville et d’autres partenaires communautaires font tout en leur pouvoir pour aider les résidents du campement à s’isoler de façon sécuritaire.

Mme Clement affirme que des infirmières praticiennes évaluent chaque personne qui doit s’isoler pour s’assurer que leurs besoins soient satisfaits, incluant la prescription de médicaments.

Elle ajoute que les personnes toxicomanes peuvent être dirigées vers des spécialistes des dépendances qui peuvent les aider pendant leur quarantaine.

D'après les informations de Kate Rutherford de CBC