Taxe carbone : le Manitoba ne fera pas appel de la décision d’un tribunal fédéral

Dans un communiqué, la première ministre de la province, Heather Stefanson, a déclaré : Après une discussion récente, positive et constructive, avec le premier ministre [Trudeau], j’ai clairement indiqué mon intention de réinitialiser notre relation sur des priorités et des occasions communes.

Lutter efficacement contre les changements climatiques, tout en reconnaissant le profil énergétique propre et vert du Manitoba et ses circonstances uniques, nécessite une approche plus collaborative , a-t-elle poursuivi.

Au mois d'octobre, un juge a rejeté les arguments du Manitoba qui affirmait qu’Ottawa avait agi de façon déraisonnable et arbitraire en imposant un prix minimum sur le carbone alors que la province avait son propre plan prévoyant une tarification du carbone inférieure à celle du fédéral.

Le juge affirmait aussi que les actions du gouvernement fédéral étaient conformes aux objectifs de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre en s’assurant que la tarification sur les émissions serait appliquée partout au Canada.

Il est temps de se tourner vers l'avenir et le plan climat du Manitoba continue d'évoluer , a ajouté Heather Stefanson dans son communiqué.