Logement abordable : Marée montante accueillera bientôt ses premiers locataires

Marée montante est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de créer des logements abordables à Moncton pour sortir des gens de la rue. La Ville de Moncton et le gouvernement provincial ont chacun investi six millions de dollars dans le projet.

Le gouvernement fédéral a également injecté des fonds dans le projet qui doit permettre la création de 125 unités.

Les loyers de Marée montante sont estimés à 300 $ par mois et comprendront des services tels que la nourriture, le chauffage, l’électricité, la télévision et des services sociaux.

Quinze unités seront prêtes d’ici le début du mois de décembre, a précisé en entrevue à La matinale la directrice générale de Marée montante, Myriam Mekni .

Ce n’est pas seulement fournir un toit. Ce sont aussi tous les supports ou les services dont la personne aura besoin , a expliqué Mme Mekni.

Des services en santé mentale et en gestion de cas seront disponibles pour ces personnes qui veulent quitter la rue et se trouver un emploi.

Chaque immeuble à logements accueillera différentes catégories de personnes ayant besoin d’aide.

Les deux premiers immeubles devaient être prêts plus tôt cette année, mais la flambée du marché immobilier dans la région et la pénurie de main-d'œuvre a ralenti la progression des projets de construction de Marée montante.

En trois ans, Marée montante espère pouvoir créer un total de 162 logements. L’objectif est d’avoir 82 unités prêtes d’ici la fin mars 2022.

-Avec des informations de l'émission La matinale d'Ici Acadie