Le studio Eidos Montréal récolte quatre nominations aux Game Awards

Les productions québécoises se font plus discrètes cette année dans les nominations des Game Awards, ces Oscars de l’industrie vidéoludique. Mais le titre Guardians of the Galaxy, d’Eidos Montréal, y fait très bonne figure.

Tout juste lancé en octobre, Guardians of the Galaxy est encensé par la critique. Et ça se reflète dans ses nominations : le titre d’Eidos, édité par Square Enix, est en lice pour remporter le prix du meilleur récit, de la meilleure musique, du meilleur jeu d’action aventure et de la meilleure innovation en accessibilité.

Mais ce n’est pas le jeu qui a le plus attiré l’attention des membres du jury. Avec leurs cinq nominations chacun, dont celle du jeu vidéo de l’année, Deathloop et Ratchet & Clank: Rift Apart sont les favoris.

Boyfriend Dungeon, édité et développé par le studio montréalais Kitfox Games, se mesurera notamment au très bien reçu Life Is Strange: True Colors dans la catégorie du meilleur jeu social.

Les jeux It Takes Two, Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Metroid Dread et Resident Evil Village ont également été sélectionnés dans plusieurs catégories.

Même le très critiqué Cyberpunk 2077, du studio polonais CD Projekt RED, s’est glissé dans la liste des jeux en lice pour récolter les honneurs dans la catégorie de la meilleure musique et du meilleur jeu de rôle (RPG).

Toronto s’illustre

Le jeu Far Cry 6, du studio torontois d’Ubisoft, est nommé dans trois catégories, dont celle du meilleur acteur, pour Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo, de la meilleure innovation en accessibilité et du meilleur jeu d’action.

Le multijoueur Chivalry 2, développé par le Torontois Torn Barner Studios, est également cité dans cette dernière catégorie.

Du côté de Vancouver, FIFA 22, d’Electronic Arts (EA), espère une première place pour les jeux de sport et de course. Ses adversaires sont de taille : F1 2021, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed et Riders Republic.

La cérémonie des Game Awards se tiendra en présentiel à Los Angeles le 9 décembre prochain, après un événement 100 % virtuel en 2020. Rendez-vous sur le site web des Game Awards pour la liste complète des nominations  (Nouvelle fenêtre) .