Une coroner recommande l’échange d’information entre les hôpitaux ontariens et québécois

La coroner qui a signé le rapport d’investigation sur la recherche des causes et circonstances d’un décès survenu à Gatineau le 13 mai dernier recommande que les hôpitaux de l’Ontario et du Québec échangent leurs renseignements dans le but d’offrir « des soins optimaux ».

Le rapport signé par la coroner Me Francine Danais est en lien avec le décès de Falone Kathayi, 28 ans. La résidente de Gatineau est décédée après s’être présentée à l’Hôpital Montfort et, plus tard, à l’Hôpital de Hull. Elle ressentait des douleurs abdominales intenses.

Mme Kathayi n’avait pas d’antécédents médicaux.

Je recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux [du Québec] d'entreprendre des pourparlers avec son homologue ontarien afin d'établir un protocole formel d'échange d'information en temps réel, en cas d'urgence, entre les hôpitaux québécois et ontariens afin de partager l'information médicale dans le but de dispenser des soins de santé optimaux , écrit Me Francine Danais.

Aucun blâme ni négligence n’a été soulevé par la coroner concernant les soins donnés dans les deux hôpitaux.

Me Danais précise qu’il n'appartient pas au coroner de déterminer la faute ou la responsabilité. Une démarche a été faite auprès de la direction médicale de l'Hôpital Montfort afin de l'informer des présents constats et une révision du dossier a été faite par le Comité d'appréciation des actes médicaux.

Falone Kathayi, 28 ans, est décédée d'une nécrose intestinale étendue secondaire à un volvulus colique après s'être présentée à l’hôpital Montfort et, plus tard, à l’Hôpital de Hull. Photo : Gracieuseté : famille de Falone Kathayi

Le Comité d'appréciation des actes médicaux de l'Hôpital Montfort suggère l'élaboration d'un même genre de protocole. Cependant, en raison des particularités du décès de Mme Kathayi, rien n'indique que si un tel système avait été mis en place avant sa mort, son décès aurait pu être évité.

La coroner précise que, puisque l’Hôpital Montfort se trouve près de Gatineau et qu’un nombre important de Québécois y reçoivent des soins, il serait opportun d'avoir accès au dossier médical québécois afin d'avoir une meilleure appréciation des antécédents des patients et ainsi d'améliorer la qualité des soins .

Selon Me Danais, l'obtention des dossiers en passant par les archives se révèle souvent un processus long qui retarde indûment la dispensation de soins appropriés .

Retour sur les événements

Le rapport de la coroner établit les circonstances du décès comme suit. Mme Kathayi a commencé à ressentir de la douleur le 12 mai 2021, en soirée.

Éprouvant des douleurs abdominales, elle s’est présentée à l’Hôpital Montfort, en Ontario, vers 4 h 36 , peut-on lire dans le rapport.

Vers 12 h 15, presque huit heures après s’être présentée à Montfort, les douleurs étant toujours présentes, mais tolérables, elle a reçu son congé de l'hôpital et le personnel lui a suggéré de se présenter dans une clinique médicale si la douleur augmentait, entre autres.

Circonstances du décès selon le rapport de la coroner : Le 13 mai 2021, vers 19 h 46, une ambulance est appelée pour transporter Mme Kathayi à l’hôpital suivant d’importantes douleurs abdominales.

Son état de conscience varie au cours de l’intervention et elle a des vomissements brunâtres. Lors du transfert sur une civière, elle perd conscience et aucun pouls n'est perceptible.

Elle est transportée de toute urgence vers l’Hôpital de Hull.

À son arrivée, Mme Kathayi fait un arrêt cardiorespiratoire. Un code bleu est lancé et l’équipe de choc est en place.

Un massage cardiaque est immédiatement entrepris et elle est intubée.

Un arrêt cardiaque sur hémorragie abdominale massive est suspecté. Un protocole de transfusion massive est mis en branle.

Après 81 minutes, on cesse les manœuvres et le décès est constaté par l’urgentologue. Source : Rapport concernant le décès de Falone Kathayi

Bien que les symptômes décrits par Mme Kathayi lors de sa visite à l'Hôpital Montfort aient suggéré l'occlusion intestinale, ils étaient relativement les mêmes que ceux de la gastroentérite ou de l'intoxication alimentaire. Il est impossible de déterminer si le résultat final aurait été différent si le diagnostic de volvulus avait été posé à ce moment , écrit la coroner.

Toutefois, lorsqu'elle s'est présentée à l'Hôpital de Hull, considérant le nombre d'heures écoulées depuis l'apparition des premiers symptômes, la condition était assurément devenue irréversible, précise Me Danais. À noter que l'équipe médicale n'a pas eu le temps de rendre de diagnostic avant le décès puisqu'elle est arrivée en urgence médicale vitale.

