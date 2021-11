Émilise Lessard-Therrien demande plus de formations professionnelles au Témiscamingue

Émilise Lessard Therrien a tenu un point de presse mercredi matin, où elle a martelé l’importance d’ajouter des offres de formation sur le territoire du Témiscamingue, notamment en raison du grand besoin de main-d’œuvre.

Depuis 2015, le Centre Frère-Moffet (CFM) tente d’obtenir des cartes de formation professionnelle en mécanique de machineries fixes, plomberie-chauffage, réfrigération et calorifugeage. L’institution reçoit des réponses négatives du ministère de l’Éducation prétextant que le besoin de main-d’œuvre n’est pas suffisant.

Le Centre de formation professionnelle Frère-Moffet, à Ville-Marie Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La raison invoquée pour le refus des quatre cartes était le fait qu’il y avait une absence des besoins suffisants au niveau de la main-d’œuvre, alors que tout ce qu’on démontre par les différentes études ou recherches, c’est qu’il manque de main-d’œuvre dans ce secteur d’activités , soutient la directrice du Centre Frère-Moffet, Marie-Luce Bergeron.

En juillet dernier, le CFM a demandé une rencontre avec le ministre de l’Éducation pour lui faire valoir son point de vue et l’informer des infrastructures mises en place afin d’offrir de telles formations. Aucune rencontre n’a eu lieu pour le moment.

La députée interpellée par les entrepreneurs

Émilise Lessard-Therrien demande au ministère de l’Éducation d’avoir de l’écoute pour les besoins de sa région.

On a des échos des entrepreneurs du Témiscamingue et aussi de l’Abitibi. Du côté de Rouyn-Noranda, les Moreau de ce monde, les Blais de ce monde cherchent des employés. On a de grosses entreprises en région qui desservent le domaine minier, qui desservent les papetières. On a besoin d’avoir des travailleurs. La demande elle est définitivement là , croit la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Elle affirme que plusieurs entrepreneurs l’ont directement interpellée en lien avec le manque de professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La députée solidaire s’explique mal comment le ministère peut prétendre que le besoin de main-d’œuvre n’est pas présent dans la région.

Je ne sais pas comment ils font leur analyse parce que nous sur le terrain, nos entrepreneurs cherchent des travailleurs, les gens de la communauté cherchent des professionnels pour pouvoir les desservir , affirme-t-elle.

C’est compliqué! Si tu as un tuyau qui brise en hiver, de trouver un plombier d’urgence, c’est un parcours du combattant. C’est vraiment un enjeu au Témiscamingue. Une citation de :Émilise Lessard Therrien

Le propriétaire de Bellehumeur électrique, Yann Bellehumeur, a d’ailleurs témoigné mercredi matin, dans son entreprise de Lorrainville, de son grand besoin de main-d’œuvre qualifiée. Il cherche notamment des électriciens et des frigoristes pour pouvoir augmenter sa capacité de réponse.

Ça fait des années au Témiscamingue qu’on se bat pour être capable d’avoir de l’éducation pour notre population. Il y a 40 ans on se battait, aujourd’hui, deux générations plus tard, on se bat encore et on a l’impression de ne pas être écouté. Ça coûte cher, ce n’est plus une raison. Les ressources sont là, les moyens sont là , affirme l’électricien.

Yann Bellehumeur, propriétaire Bellehumeur électrique Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Il estime que les délais d’attente peuvent être importants en raison du manque de travailleurs dans son équipe déjà composée de huit personnes.