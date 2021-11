La réforme municipale dévoilée jeudi au Nouveau-Brunswick

Depuis plus d’une décennie, la gouvernance locale est source de débats au Nouveau-Brunswick. La réforme municipale du ministre Daniel Allain est donc très attendue. Il a déjà annoncé que le nombre d'entités municipales passerait de 340 à moins d’une centaine. Les détails seront dévoilés jeudi à 11 h 45.

Je crois que ce sont des changements assez significatifs, certains diront historiques , a déclaré le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale Daniel Allain, la semaine dernière.

Une réforme en développement depuis longtemps

En 2008, Jean-Guy Finn qualifiait déjà le système de non viable. Cet ancien haut fonctionnaire du Nouveau-Brunswick dirigeait une commission sur la réforme de la gouvernance locale. Il recommandait de faire passer le nombre de municipalités et de districts de services locaux ( DSLDistricts de services locaux ) de 371 à 53.

Peu de choses ont changé depuis le rapport du commissaire Jean-Guy Finn.

Jean-Guy Finn en entrevue, le 15 octobre 2020. Photo : Radio-Canada

Douze ans plus tard, en 2020, un rapport commandé par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) en arrivait à la même conclusion : le modèle actuel n’est pas durable et mène à une mauvaise utilisation des fonds publics.

L’ AFMNBAssociation francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick recommandait alors la pleine municipalisation du Nouveau-Brunswick. Cela signifie un modèle où tous les citoyens vivent dans une communauté avec un conseil municipal élu – qui administre les services municipaux – ce qui n'est pas le cas des DSLDistricts de services locaux qui n'ont que des conseils consultatifs élus. Dans le cas des DSLDistricts de services locaux , c'est la province qui gère les services municipaux et les budgets.

Le Nouveau-Brunswick compte actuellement 104 gouvernements locaux, 236 districts de services locaux et 12 commissions de services régionaux. Environ une personne sur trois n’est pas représentée par un élu local.

Les auteurs du rapport de 2020 ont suggéré l’élimination de la très grande majorité des DSLDistricts de services locaux , mais ne souhaitaient pas voir le gouvernement imposer des regroupements municipaux. Le rapport suggérait plutôt que les fusions soient proposées aux communautés locales qui pourraient les endosser.

Daniel Allain fait son entrée

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du N.-B. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

En septembre 2020, Daniel Allain, ancien conseiller municipal de la ville de Dieppe, est nommé ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale. Une annonce qui a donné de l'espoir à plusieurs représentants de gouvernements locaux et à l’ AFMNBAssociation francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pour qu’enfin, cette réforme puisse se concrétiser.

Le ministre Allain affirmait alors qu’il comptait faire de cette réforme sa priorité. Il faut évoluer , avait-il lancé.

Début du processus de réforme

En janvier dernier, le gouvernement dévoilait son processus de réforme de la gouvernance locale.

En premier lieu, le ministre Allain voulait discuter avec les représentants des municipalités et des DSLDistricts de services locaux pour connaître l’état de la situation, leurs attentes, les objectifs et leurs préoccupations. Un site Internet a aussi été créé pour que la population qui n’est pas représentée par un élu local puisse donner son opinion.

À ce moment, le ministre Allain soulignait déjà qu’il ne s’agissait pas de fusions forcées. On va élaborer des opportunités, on va parler des options , avait-il déclaré.

Le ministre précisait qu’il fallait éliminer les dédoublements de services municipaux, car plusieurs municipalités ont de la difficulté à financer leurs services.

Le ministre évalue les options

Le gouvernement progressiste-conservateur a dévoilé son livre vert sur la gouvernance locale en avril dernier. Il s’agit d’un document qui donne un aperçu de la réforme et un résumé des priorités mises de l’avant à la suite des rencontres tenues pendant l’hiver entre le ministre et différents intervenants des gouvernements locaux.

Certaines régions de la province ont du mal à maintenir des services de base comme la protection contre les incendies et les centres communautaires , pouvait-on lire dans le livre vert.

Le ministre Allain annonce que la réforme municipale sera dévoilée le 18 novembre et que le nombre d'entités municipales passerait de 340 à moins d’une centaine. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le gouvernement s’engageait déjà à réduire le nombre d’entités municipales, tout en respectant l’identité des collectivités, y compris leur langue, leur culture, leur sentiment d’appartenance et leur histoire .

Le ministre a réitéré que le gouvernement provincial ne voulait pas forcer les regroupements municipaux, mais il a admis qu’il y existait trop d’entités pour la population du Nouveau-Brunswick et que les choses devaient changer.

Au sujet des fusions possibles, le livre vert présentait différents modèles de regroupements, tels que la restructuration de la province en municipalités régionales ou des regroupements de DSLDistricts de services locaux , par exemple.

Le livre vert proposait de mettre l’accent sur un meilleur accès aux services et un partage des retombées économiques, comme en ce qui a trait aux installations récréatives ou touristiques. Il faisait aussi état du manque d’uniformité dans l’aménagement du territoire et proposait une meilleure collaboration entre les gouvernements locaux et les Commissions des services régionaux.

La population a été invitée à donner son opinion lors de consultations publiques virtuelles, avant le dépôt du livre blanc.

La réforme annoncée jeudi

Le ministre Daniel Allain a fait savoir que le nombre d’entités municipales passerait de 340 à moins d’une centaine, mais il ne s'est pas prononcé sur l'idée des fusions, imposées ou non. Le ministre souhaite plutôt évaluer différents modèles de regroupement.

Le président de l' AFMNBAssociation francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et maire de Bertrand, Yvon Godin, espère que la réforme respecte les particularités de toutes les régions.

Yvon Godin, maire de Bertrand, N.-B. Photo : Radio-Canada / René Landry

Nous espérons que ça va être ça, que les regroupements vont être organisés en fonction des intérêts, des communautés d’intérêts , affirme Yvon Godin.

Le président de l’Association des districts de services locaux du Nouveau-Brunswick, Jules Bossé, a hâte de connaître le contenu de la réforme.

On est content de voir que ça va avancer d’un côté, et puis on se pose des questions à savoir quelle place auront les DSL dans cette réforme; c’est la grande question , dit-il.

Le plan de la réforme municipale sera présenté jeudi, à 11 h 45, à Fredericton.