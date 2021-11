Deux détenus atteints de COVID-19 au Centre correctionnel de Saskatoon

Le ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et de la Police a déclaré une nouvelle éclosion de COVID-19 au centre correctionnel de Saskatoon, où deux détenus ont reçu des tests positifs.

L’éclosion a été déclarée par l’Autorité de la santé de la Saskatchewan la semaine dernière. Aucun membre du personnel n’a encore reçu de test positif.

Le ministère des Services correctionnels indique qu'il prend la situation au sérieux. La santé et la sécurité des détenus est des plus importantes, affirme-t-il. Les infirmières évaluent fréquemment les détenus et leur font passer des tests de dépistage s'ils manifestent des symptomes.

Le personnel et les détenus doivent porter un masque en tout temps lorsqu’ils sont dans l'enceinte du centre correctionnel.

Des vaccins sont également offerts aux détenus admissibles.

Ce n'est pas la première fois qu'une éclosion se produit dans la prison. Depuis le début de la pandémie, 184 détenus et 63 membres du personnel se sont remis du virus.

Avec les informations de David Shield