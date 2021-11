5 à 11 ans : la vaccination à l’école pour convaincre les parents

De nombreux parents veulent que leur enfant se fasse vacciner contre la COVID-19 à l'école. Face à ce désir, plus de 390 écoles à Toronto doivent offrir le vaccin aux 5 à 11 ans. Ottawa et Sudbury misent aussi sur cette option, mais ce ne sont pas tous les petits Ontariens qui pourront être immunisés à l'école.

La facilité d'accès au vaccin est l'une des principales stratégies utilisées par les bureaux locaux de santé publique en Ontario pour tenter de convaincre les parents.

La médecin hygiéniste en chef de Toronto, la Dre Eileen de Villa, admet qu'il y a du pain sur la planche. Seulement 66 % des parents de la Ville Reine ont l'intention de faire vacciner leur enfant, selon une consultation menée par la Municipalité du 29 octobre au 7 novembre auprès de 43 000 résidents.

« Le fait que 66 % des parents comptent faire vacciner leur enfant, c'est en fait un bon point de départ. Ça ressemble à ce qu'on voyait pour la vaccination chez les adultes. » — Une citation de Dre Eileen de Villa, chef de la santé publique à Toronto

Alors que Santé Canada doit approuver d'une semaine à l'autre l'utilisation du vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans, la Dre de Villa a néanmoins profité d'un point de presse mercredi pour tenter de contrer certains mythes. Non, le vaccin ne va pas changer l'ADN de votre enfant, assure-t-elle. Ce qui peut causer des séquelles à long terme aux poumons, notamment, c'est la COVID.

Elle admet que le vaccin a été lié chez des jeunes à des cas de myocardite, mais ces cas sont rares, dit-elle, et peuvent être traités.

Toronto compte 200 000 enfants de 5 à 11 ans. La santé publique espère vacciner au moins 55 000 d'entre eux à l'école initialement. Les noms des 390 premières écoles participantes n'ont pas encore été dévoilés. La santé publique accordera la priorité à 30 quartiers jugés plus à risque dans sa campagne.

Ces écoles ne représentent toutefois qu'une portion des établissements élémentaires à Toronto. Ce ne sont donc pas tous les enfants qui pourront se faire vacciner dans leur école. Mais la Ville aura aussi cinq centres d'immunisation de masse. Par ailleurs, le vaccin sera offert dans 450 pharmacies et au moins 110 cabinets de médecin à Toronto.

Pas dans toutes les écoles Nombre d'experts, y compris ceux du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 qui ont conseillé le gouvernement Ford tout au long de la pandémie, affirment que la vaccination à l'école est clé pour avoir un taux d'immunisation élevé chez les 5 à 11 ans. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a dit que les écoles joueraient un rôle important dans la campagne d'immunisation des enfants. Toutefois, la province a confié la gestion de la vaccination aux bureaux locaux de santé publique, qui ont plutôt retenu une approche mixte pour les 5 à 11 ans, entre autres à cause du casse-tête qu'aurait posé le déploiement d'équipes dans chaque école.

Ottawa mise sur les écoles et la vaccination de masse

Le plan actuel de Santé publique Ottawa pour les 5 à 11 ans prévoit :

25 cliniques de vaccination temporaires dans les écoles par semaine

7 cliniques communautaires

10 centres de vaccination de quartier

Vaccination dans des hôpitaux, des services de soins primaires et des pharmacies

Pour les cliniques communautaires, les parents et les tuteurs sont encouragés à prendre rendez-vous pour leurs enfants par le biais du système de réservation provincial, indique une porte-parole. En ce qui concerne les cliniques scolaires, elles se tiendront après les heures de classe.

Plus de renseignements doivent être dévoilés au cours des prochains jours.

Offre multiple à Sudbury

Le vaccin contre la COVID-19 pour les 5 à 11 ans sera aussi offert dans certaines écoles de la région de Sudbury. La vaccination s'y déroulera principalement après les heures de classe.

Les écoles ont été choisies, à la suite de consultations et selon les réactions dans la communauté et de nos partenaires , indique le bureau de santé publique local, qui n'a pas dévoilé la liste des établissements retenus.

Les écoles doivent fournir plus tard davantage de renseignements aux parents quant aux lieux et aux heures de vaccination, notamment.

La santé publique de Sudbury organisera également des cliniques de vaccination de masse pour lesquelles il sera possible de prendre rendez-vous. Certains cabinets de médecin et pharmacies offriront également le vaccin aux 5 à 11 ans.

6000 doses en un week-end à Waterloo

Le bureau de santé publique de la région de Waterloo prévoit vacciner jusqu'à 6000 enfants en un week-end, une fois que Santé Canada aura approuvé le vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans.

La région mise sur son centre d'immunisation de masse Pinebush à Cambridge.

Notre objectif est d'offrir une première dose au plus d'enfants possible le plus rapidement possible, indique la responsable du programme local de vaccination, Vickie Murray.

Avec des renseignements fournis par CBC News