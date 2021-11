Plus de 80 cas quotidiens de COVID-19 en Estrie

L'Estrie a enregistré 161 nouveaux cas de COVID-19 depuis lundi dernier. Plus de la moitié de ces cas se retrouvent dans le secteur de Memphrémagog (+48) et Sherbrooke (+45), qui ont respectivement 119 et 194 cas actifs sur leur territoire.

Le secteur du Granit, qui est toujours celui ayant le deuxième plus haut taux de COVID-19 par 100 000 habitants de la province, a enregistré 14 nouvelles infections et compte présentement 95 cas actifs. Le Haut-Saint-François et Val-des-Sources, qui ont également des taux parmi les plus élevés de la province, ont recensé 11 et 9 nouvelles infections (76 et 33 cas actifs).

Il a actuellement 42 milieux en éclosions à travers la région et un agrégat est toujours en cours dans le Haut-Saint-François.

Une cinquantaine d'écoles comptent par ailleurs au moins un cas de COVID-19 entre ses murs. L'École Brassard-Saint-Patrice de Magog a d'ailleurs fermé ses portes jusqu'à vendredi en raison d'une flambée de cas.

Aucun décès n'est survenu en raison de la COVID-19 depuis lundi.

Les hospitalisations liées au coronavirus restent stables, avec sept personnes en soins de courte durée et une personne aux soins intensifs.