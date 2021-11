Des loyers temporaires bon marché pour attirer des entreprises au centre-ville

Sarah White aménage son magasin sur la rue Cedar, où elle pourra vendre dès cette fin de semaine des vêtements, des chaussures, des sacs à main et autres accessoires usagés pour femmes.

Après avoir perdu son emploi au début de la pandémie, la Sudburoise a lancé son entreprise Kulta Vintage, quelque chose qu’elle avait toujours voulu essayer , explique-t-elle.

En une année et demie, elle est satisfaite de la croissance de son nouveau commerce, qu’elle gère de son domicile.

En raison du prix des loyers qu’elle trouvait élevés, elle ne pensait pas pouvoir emménager dans un magasin physique de sitôt.

Sarah White est propriétaire du magasin de vêtements de seconde main Kulta Vintage. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il y a quelques mois, elle est tombée sur une annonce de l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury, qui proposait des baux renouvelables chaque mois aux petites entreprises, au coût de 221 $ et en plein centre-ville.

Après avoir soumis sa demande, elle a été choisie pour devenir l’une des premières à prendre part à l’initiative.

Louer un espace comme celui-ci pour si peu d’argent, j’ai vu ça comme une belle occasion pour moi d’essayer cela, avant de voir si ça vaut la peine de m’engager entièrement , affirme-t-elle.

J’aimerais bien m’établir ici de manière permanente. Une citation de :Sarah White, propriétaire du magasin Kulta Vintage

Le directeur général de Downtown Sudbury, Kyle Marcus, souligne que son organisme s’est inspiré d’une initiative similaire mise en place il y a quelques années à Newcastle, en Australie.

Kyle Marcus est le directeur de la Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Les entrepreneurs qui soumettent des demandes d’accès au programme sont évaluées en fonction des services ou des produits qu’elles offrent, de façon à ce qu’il y ait des entreprises complémentaires au centre-ville , dit-il.

Il y a d’ailleurs une longue liste d’attente, signale M. Marcus, qui dit tenter de convaincre davantage de propriétaires à prendre part au programme.

Tout est temporaire dans ce programme et on évalue la progression des entreprises pour voir si elles sont capables, à un moment donné, de payer le coût d’un loyer normal. Une citation de :Kyle Marcus, directeur général de Downtown Sudbury

Les espaces disponibles en ce moment mesurent entre 55 et 75 mètres carrés, et le loyer s’élève, en temps normal, à environ 2500 $ par mois, précise Kyle Marcus.

Pour l’instant, la période maximale d’occupation est fixée à quatre mois.

Diverses stratégies ailleurs dans le Nord

Ailleurs dans le Nord de l’Ontario, d’autres villes cherchent aussi à attirer davantage d’entreprises au centre-ville.

La directrice générale de l’organisme Downtown North Bay, Amber Livingstone, indique qu’il existe quelques espaces commerciaux inoccupés dans le secteur.

Certains entrepreneurs, durement touchés par la pandémie, note-t-elle, ont dû plier bagage.

Elle explique que grâce à la Ville, les petites entreprises qui cherchent à s’établir au centre-ville ont désormais accès à certains incitatifs financiers tels que des subventions pour les rénovations de façades.

Downtown North Bay offre aussi aux propriétaires d’immeubles vacants de créer pour eux des tournées virtuelles pour rejoindre le plus de locataires potentiels possible.

À Sault-Sainte-Marie, le directeur général de l’Association Downtown Sault-Sainte-Marie dit aussi remarquer que les espaces inoccupés ont augmenté depuis le début de la pandémie.

Il souligne que la Ville tente également de trouver des moyens différents de rendre le centre-ville attrayant pour davantage d’entrepreneurs.

Un taux d’inoccupation élevé cause plusieurs problèmes pour le centre-ville. On aime voir le centre-ville comme un endroit où les gens se rendent pour avoir du plaisir. Et lorsqu’il y a des espaces vides, il commence à y avoir des inquiétudes, parce que moins il y a de personnes, plus les gens s’inquiètent de la sécurité. Une citation de :Salvatore Marchese, directeur général de Downtown Sault-Sainte-Marie

L’esthétique générale de l’endroit est réduite aussi , ajoute M. Marchese.

Une nouvelle offre de services

La Sudburoise Mary-Ann LeClair a également reçu un espace commercial à travers l’initiative Zero Vacancy Downtown (un centre-ville sans espace inoccupé).

L’artisane compte y vendre les produits en bois qu’elle fabrique, mais aussi offrir des cours d’artisanat au public.

Mary-Ann LeClair va bientôt ouvrir une boutique de produits artisanaux. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Avant la pandémie, je me promenais un peu partout pour offrir ces cours. J’allais à des festivals, des églises, mais avec la COVID-19, c’est devenu impossible , raconte-t-elle.

Ici, c’est un bail renouvelable chaque mois, donc on n’est pas coincé avec un bail de 5 ans. Si je trouve que ça ne me convient pas, je peux toujours partir, donc c’est intéressant. Une citation de :Mary-Ann Leclair, artisane

Elle est d’autant plus enthousiaste d’entreprendre sa nouvelle aventure que les gens cherchent vraiment des choses à faire [depuis le début de la pandémie], ils veulent sortir de chez eux, socialiser , remarque-t-elle.

Ce qui est bien avec cet espace, c’est qu’on peut respecter les mesures liées à la COVID-19 comme la distanciation. [...] Je veux aider les gens à retrouver leur créativité , ajoute Mary-Ann Leclair.

Grâce au nouveau programme, la maison d’édition de langue anglaise Latitude46 Publishing compte ouvrir dans les prochains jours une librairie indépendante temporaire.

On y vendra également des livres en français publiés par les Éditions Prise de parole.