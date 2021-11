Neuf cas de COVID-19 ajoutés au bilan au Bas-Saint-Laurent

Le bilan des cas de COVID-19 publié mercredi par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent fait état de neuf nouvelles infections dans la région, réparties dans six MRC différentes.

Le nombre de cas actifs est en hausse de deux, pour atteindre 63 à travers l’ensemble du territoire.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 742 (+1) Rivière-du-Loup 1366 (+1) Témiscouata 423 Les Basques 222 Rimouski-Neigette 890 (+2) La Mitis 212 (+3) La Matanie 277 (+1) La Matapédia 357 (+1) Indéterminées 0

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique également que deux patients sont hospitalisés en lien avec le virus dans la région, soit le même nombre que la veille. On ne déplore aucun nouveau décès.

En ce qui concerne la vaccination, c'est dans la MRC de Rimouski-Neigette que le pourcentage des Bas-Laurentiens de 12 ans et plus ayant reçu deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 est le plus élevé. Il dépasse maintenant 90 %.

Pourcentage de la population de 12 ans et plus adéquatement vaccinée Pourcentage de la population de 12 ans et plus adéquatement vaccinée MRC Taux Kamouraska 87,6 % Rivière-du-Loup 88,6 % Témiscouata 86,9 % Les Basques 86,9 % Rimouski-Neigette 90,1 % La Mitis 83,9 % La Matanie 84,3 % La Matapédia 80,5 %

Pour l’ensemble du Québec, la santé publique rapporte 71 nouveaux de COVID-19 dans son bilan de mercredi.