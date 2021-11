À T.-N.-L. presque 9 personnes admissibles sur 10 sont vaccinées

Dans un point de presse mercredi midi, la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Janice Fitzgerald déclare que près de 89 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu deux doses et 94 % ont reçu au moins une dose.

Je suis vraiment fière de dire que le taux de vaccination de notre province est l’un des plus élevés de l’Amérique du Nord , affirme la Dre Janice Fitzgerald.

Des troisièmes doses seront également offertes aux personnes âgées de 70 ans et plus, six mois après leur deuxième dose.

De plus, des doses de vaccins contre la grippe pour adultes et enfants sont actuellement disponibles dans les pharmacies, mais aussi dans les cliniques, et les cabinets de médecins de la province.

4 cas signalés

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador signale quatre nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

Trois des nouvelles personnes malades sont dans le secteur du centre de la province et une dans le secteur de l’est.

Il y a maintenant 22 cas actifs de COVID-19 connus des autorités provinciales, alors que 13 personnes se sont rétablies depuis la dernière mise à jour.

Aucune personne atteinte du virus n’est hospitalisée.