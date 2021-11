La MRC d’Abitibi-Ouest et l’UQAT concluent une entente pour soutenir la recherche

Avec une contribution financière de 75 000 $ répartie sur les trois prochaines années, la MRC désire permettre aux chercheuses et aux chercheurs de l’UQAT de diversifier leurs projets de recherche sur son territoire d’ici à juin 2024.

Les projets retenus devront être en lien avec les axes et priorités de développement contenus dans le Plan de développement durable 2019-2029 de la MRC.

Axes et priorités de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest Agir pour améliorer le mode de vie des citoyens;

Agir pour offrir aux citoyens un cadre de vie sain et un milieu sécuritaire;

Agir et innover pour augmenter le niveau de vie des citoyens et la compétitivité des entreprises;

Agir pour assurer la maximisation du plan de développement durable et des ressources disponibles.

Le préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, affirme que cette somme pourrait être bonifiée grâce à d’autres partenaires ou contributions gouvernementales.

Il faut savoir que lorsque le milieu investit avec l’UQAT, les chercheurs et chercheuses peuvent aussi avoir accès à d’autres sources de financement. Ce montant-là pourrait donc être amélioré de façon très significative, alors on est très content d’avoir signé cette entente avec l’UQAT , souligne M. Bégin.

Le préfet de la MRC souhaite que la collaboration permette de réaliser des projets porteurs pour l’Abitibi-Ouest et sa population.

On veut profiter de l’expertise des chercheurs et des chercheuses de l’UQAT. On a la chance d’avoir sur notre territoire le Laboratoire de biomatériaux ainsi que la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet. Ce qu’on veut, c’est mettre à profit nos chercheurs et chercheuses en Abitibi-Témiscamingue pour nous fournir des informations qui seront très intéressantes pour notre MRC dans les axes de notre plan de développement , affirme-t-il.

Par voie de communiqué, la vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création à l’UQAT, Manon Champagne, soutient que cette entente offrira des perspectives très stimulantes au corps professoral.

L’élément particulier de cette entente est le fait qu’elle s’adresse à l’ensemble du corps professoral de l’UQAT, et ce, dans tous les domaines de recherche, ce qui offre une immense possibilité de projets. C’est très stimulant pour nos chercheurs et chercheuses.

Mme Champagne ajoute qu’un programme sera mis en place afin de déterminer les projets qui seront retenus dans le cadre du partenariat.