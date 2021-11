Droit à l’information : le gouvernement Higgs se donne plus de pouvoir

Le gouvernement de Blaine Higgs est en train de se donner le pouvoir de déterminer comment les ministères et les autres organismes publics traitent les demandes d’accès à des documents et à des dossiers. Il va aussi se donner le pouvoir de mettre en application des règles différentes selon les circonstances.

Le ministre du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, décrit le projet de loi qui va modifier la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée comme un moyen de rendre les procédures plus efficaces.

Il affirme que les changements vont corriger des vides, des formulations floues et des procédures trop complexes afin d’accélérer le traitement des demandes provenant du public. Toutefois, le projet de loi lui donnera aussi le pouvoir de dicter aux ministères et autres organismes publics couverts par la loi, comme les municipalités, comment traiter les demandes.

Le projet de loi laisse le ministre du Conseil du Trésor établir des instructions et des lignes directrices énonçant les exigences que doivent satisfaire les organismes publics relativement au traitement des demandes de communication.

De plus, le projet de loi permettra au ministre de déterminer si les instructions et les lignes directrices établies en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment selon les circonstances.

Des journalistes, des organismes, des partis politiques et de simples citoyens font des demandes d’accès à l’information au gouvernement en vertu de cette loi. Mais la loi comprend de nombreuses exceptions et des procédures qui, dans bien des cas, ralentissent le traitement ou préviennent la divulgation des renseignements demandés.

Selon le ministre Steeves, les changements ont pour but de clarifier les procédures pour les ministères et les autres organismes publics et d’accélérer le traitement des demandes, et il n’est pas question de resserrer les restrictions en la matière.

Ce n’est pas comme si le ministre peut dire "non, vous ne pouvez pas faire ceci" , affirme Ernie Steeves.

Selon la cheffe du service d’information au ministère des Finances et du Conseil du Trésor, Liz Byrne-Zwicker, le ministre n’a pas l’autorité légale de fournir des orientations ou des directives en vertu de la loi actuelle. Elle estime que d’autres organismes publics couverts par la loi, comme les municipalités, peuvent bénéficier de son aide.

L’intention, explique Mme Byrne-Zwicker, est d'apporter autant que possible une certaine constance à l’interprétation de la loi.

Un risque d’abus de pouvoir et de décisions arbitraires

Lorsque des pouvoirs et des responsabilités non précisées sont donnés à tout cadre supérieur d’un gouvernement, il est facile d’en abuser, selon Dean Beeby, journaliste de CBCCanadian Broadcasting Corporation à la retraite et expert en matière de droit à l’accès à l’information. Il se demande pourquoi le projet de loi ne prévoit pas de moyen pour prévenir cela.

Le journaliste à la retraite Dean Beeby qualifie d'alarmante la décision d'accorder des pouvoirs non précisés au ministre du Conseil du Trésor. Photo : CBC

Avec toute la bonne volonté du monde, peut-être que ce ministre n’abusera pas de ce pouvoir, mais rien n’empêchera de futurs gouvernements d’agir autrement, estime M. Beeby.

L’ombudsman Charles Murray estime pour sa part qu’il y aura un risque de décisions arbitraires ou de soupçons de décisions arbitraires. Selon lui, les changements proposés donnent au ministre une plus grande marge de manœuvre pour prendre des décisions comme bon lui semble.

De plus, selon M. Murray, en donnant à un ministre un plus grand pouvoir de décision, le gouvernement risque de perdre la confiance du public s’il retient de l'information.

L’ombudsman rappelle que la confiance du public est essentielle durant cette pandémie pour assurer le respect des mesures de santé publique.

L'ombudsman Charles Murray estime que les changements apportés à la loi sur le droit à l'information comportent un risque de prises de décisions arbitraires (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le projet de loi 76 a franchi l’étape de la deuxième lecture à l'Assemblée législative le 12 novembre et il a été envoyé à un comité pour faire l’objet d’un nouvel examen.

Charles Murray ajoute que dans le passé, un projet de loi de ce genre aurait été soumis au comité de modification des lois où il aurait fait l’objet d’audiences publiques durant lesquelles des intervenants comme lui auraient pu être présents. Mais le gouvernement a plutôt choisi de soumettre le projet de loi au comité de la politique économique où il n’y a aucune audience publique ni d’autres intervenants.

L’opposition parle d’érosion du droit à l’information

Durant la deuxième lecture du projet de loi, des députés des partis d’opposition ont parlé d’une nouvelle tentative de réduire le droit à l'information.

Le chef du Parti vert, David Coon, qui fait des demandes d’accès à l'information depuis presque 40 ans, a déclaré que tous les gouvernements ont successivement ébréché la loi depuis qu’elle est en vigueur afin de réduire le droit à l’information.

David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, dénonce les changements successifs apportés à la loi sur le droit à l'information depuis son adoption (archives). Photo : CBC

Les libéraux ont souligné que l’un des leurs, le député de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, a reçu 1150 pages de documents au sujet d’une étude sur les aéroports dans la province, dont 1050 pages étaient caviardées.

Le porte-parole du Parti libéral en matière du Conseil du Trésor, Rob McKee, a lancé sur un ton ironique qu’il serait remarquable après cela de trouver un seul marqueur noir fonctionnel dans le ministère.

D’autres changements à venir

D’autres dispositions du projet de loi semblent être des tentatives de simplifier les procédures, par exemple en précisant que les ministères n’ont plus à divulguer de multiples exemplaires d’un seul document.

Si quelqu’un fait une demande d’accès à l'information au mauvais ministère, ce dernier aura l’autorité légale de transmettre la demande au ministère approprié plutôt que dire à la personne de faire une nouvelle demande à cet autre ministère.

D’autres dispositions laisseront le gouvernement prolonger ou suspendre le délai normal de 30 jours pour répondre à une demande d’accès à l’information si un tiers doit être consulté sur la divulgation des renseignements qui le concerne.

Liz Byrne-Zwicker affirme que les tiers, par exemple des entreprises privées qui communiquent avec le gouvernement, ont des droits protégés par la loi et que de nouvelles dispositions vont appuyer cette protection.

Dean Beeby ajoute que les gouvernements ont tendance à étirer les choses autant que possible pour répondre à des demandes d’accès à l’information. Il dit qu’il faut connaître les problèmes dès maintenant pour les régler tandis que c’est encore possible de le faire.