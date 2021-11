Le Québec recense 718 nouveaux cas de COVID-19

La santé publique recense également 195 hospitalisations dans la province, soit cinq de moins comparativement au relevé d’hier. Concrètement, cela correspond à 15 nouvelles entrées et à 20 nouvelles sorties.

Parmi les patients hospitalisés, on en retrouve 47 traités aux soins intensifs, un nombre stable par rapport à la veille.

De plus, on dénombre 523 éclosions actives au total sur le territoire québécois et 5897 cas actifs.

La région la plus affectée est le Nunavik avec 1790 cas actifs pour 100 000 habitants, suivie par l’Estrie avec 142 cas pour 100 000 habitants et 109 cas dans Chaudière-Appalaches.

On rapporte aussi 529 individus de plus rétablis de la maladie, pour un total de 418 639 depuis le début de ce fléau.

Au total, 436 084 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie au Québec et 11 548 en sont mortes.

Sur le plan du dépistage, 31 626 prélèvements ont été réalisés le 15 novembre dans l'ensemble des régions.

Au chapitre de la vaccination, 9212 doses supplémentaires ont été administrées, soit 8413 au cours des dernières 24 heures et 799 avant le 16 novembre, portant le total à 13 426 694 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 226 770 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 653 464 doses reçues par les Québécois , peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Santé du Québec.

En date du 17 novembre, on constate que 90,9 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu un vaccin contre le coronavirus et que 88,5 % est adéquatement vaccinée.

On apprenait ce matin que, d'ici la fin novembre, les Canadiens pleinement vaccinés qui se déplacent à l’étranger pour moins de 72 heures n’auront plus à fournir un résultat négatif à un test moléculaire de type PCR.