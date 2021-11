Le coût estimé de la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles bondit à 159 M$

Initialement évalué à 50 millions de dollars, le projet de modernisation des urgences de Sept-Îles avait été élargi en 2019, pour inclure la modernisation du bloc opératoire, de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux ainsi que des secteurs de l’endoscopie et des chirurgies d’un jour.

À l’époque, le coût de ce projet bonifié était estimé à 100 millions de dollars.

Le ministère de la Santé indique que le projet franchit maintenant une nouvelle étape et que le dossier d’affaires préparé par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux permettra de préciser certains éléments, qui devront ensuite être approuvés par la Société québécoise des infrastructures et le ministère, avant d’obtenir l’aval du Conseil des ministres.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord vise une première pelletée de terre en 2023, un an plus tard que ce qui était prévu en 2019, lors de l’annonce de la bonification du projet.

Le ministre Dubé devait initialement faire le point sur le sujet mardi, lors d’une conférence de presse à Sept-Îles en compagnie du ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien. L’événement a toutefois été annulé en raison de l’opération policière qui a paralysé le centre-ville pendant plusieurs heures, en avant-midi.