La bouteille à la mer d’un couple manitobain découverte au Portugal

Une bouteille à la mer lancée par un couple de Morris, au Manitoba, lors de vacances en Floride, a été retrouvée six ans plus tard au Portugal.

Brigitte Doerksen et son mari Warren étaient à Miami le 9 février 2015, quand Warren a eu une idée. Il a attrapé la bouteille de vin de la nuit précédente et l'a montrée sa femme, à la plage.

Il a dit : "Je veux que tu écrives une note. Je veux mettre un message dans une bouteille" , explique Mme Doerksen.

Elle a écrit une note demandant à la personne qui trouverait la bouteille de la contacter, et y a inséré sa carte professionnelle et deux dollars américains. Après avoir lancé la bouteille à la mer, le couple l’a regardée disparaître.

Entre 2015 et le week-end dernier, cette bouteille a traversé l’océan Atlantique et s'est échouée sur le rivage de Porto Santo, une île au large du Portugal, à près de 3800 kilomètres de Miami.

Lisa Dzierzak-Vieira et son mari Marco se promenaient avec leur fille Lua et leur chien lorsqu’ils ont trouvé la bouteille.

Lisa Dzierzak-Vieira a filmé la découverte de la bouteille et le moment où elle a été ouverte. Elle a alors envoyé un courriel à l’adresse inscrite sur la carte d’affaires.

Samedi matin, Brigitte Doerksen s’est réveillée et a vu un message ayant pour objet : Brigitte et Warren bouteille à la mer .

Je me suis dit : "Hein?" Je ne comprenais pas au début; qu’est-ce que c’est que ça? , poursuit-elle.

Le souvenir lui est revenu à la lecture du courriel et elle raconte qu’elle a crié avant d’avertir son mari. Il y avait beaucoup d’émotions, joyeuses, et moi et mon mari nous avions des larmes aux yeux, c’était incroyable!

Lisa Dzierzak-Vieira attribue cette découverte au destin. Les choses se produisent toujours pour une raison, dit-elle. De quelle raison s’agit-il? Pour le moment, je l’ignore. Qui sait, peut-être que nous allons les rencontrer un jour et que nous serons des amis pour la vie.

Brigitte Doerksen et son mari espèrent un jour se rendre au Portugal pour voir le lieu où le message a été découvert, et peut-être rencontrer les personnes qui l’ont trouvé.

Que quelqu’un le trouve et avoir une autre connexion à l’autre bout du monde, c’est précieux pour nous. Une autre amitié! , lance-t-elle.

Avec les informations de Janice Moeller et de Cameron MacLean