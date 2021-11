Violence liée aux armes à feu : « Il faut que le fédéral call la shot », dit Guilbault

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, demande instamment au gouvernement fédéral de « prendre ses responsabilités » dans la lutte à la violence liée aux armes à feu. Elle l’appelle ainsi à mieux étanchéifier les frontières pour éviter la trafic d'armes illégales et à revoir le Code criminel pour que les peines reliées à ces armes « soient conséquentes et dissuasives ».

Cette sortie de la ministre fait suite au meurtre dimanche soir à Montréal de Thomas Trudel, un adolescent de 16 ans, qui a été atteint d'un coup de feu à la tête en pleine rue.

Il faut que le fédéral call la shot. On est d’avis qu’il faut aller plus loin dans l’interdiction et ne pas déléguer les responsabilités , a lancé Mme Guilbault en point de presse mercredi matin.

Je pense que c’est important que le gouvernement fédéral envoie le message qu'il trouve ça grave. Une citation de :Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique du Québec

Mme Guilbault indique avoir envoyé une lettre avec les demandes du Québec aux deux nouveaux ministres fédéraux de la Sécurité publique, dont une très claire en ce qui concerne la violence liée aux arme à feu , et espère pourvoir les rencontrer bientôt pour en discuter.

Elle revendique notamment que soit clarifiée la position fédérale sur les armes de poing, qui a pour le moment été mal ficelée , juge-t-elle.

Il y avait eu un projet de loi. On voulait donner [ la possibilité ] aux villes de prévoir des interdictions un peu à la pièce, ce qui aurait été chaotique à l’échelle du Québec. Les villes étaient contre, nous aussi , rappelle-t-elle.

Pour la ministre Guilbault, le fait que Québec soit très actif pour contrer l’entrée, la circulation, la distribution et l’utilisation des armes à feu ne sera jamais suffisant. Elle insiste sur l'importance que soit aussi déployées les ressources de la GRC, en plus de celles de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Je veux réitérer qu’on a mis sur pied une force de frappe policière sans précédent avec l’opération CENTAURE. Ça porte fruit, ça fonctionne. Plusieurs arrestations, beaucoup d’armes qui sont saisies , dit-elle.

Nos 55 corps de police sont là-dessus . Ils échangent du renseignement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais on a besoin un moment donné aussi du renseignement fédéral , ajoute-t-elle.

C’est un problème qui est incontournable, qui est complexe, qui est profond, et qui dépasse la responsabilité seule du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Une citation de :Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique du Québec

L'importance de la prévention

La répression de la violence qui accompagne les armes à feu doit cependant être absolument accompagnée de mesures de prévention communautaire, considère Mme Guilbault.

Elle invite donc les Québécois à écouter attentivement la mise à jour économique du 25 novembre prochain, dans laquelle devraient se retrouver des choses intéressantes à ce sujet.

«À la base c’est un problème social qu’il faut enrayer avec du travail communautaire, avec de l’accès aux services, avec des alternatives constructives pour ces jeunes-là », énumère-t-elle.