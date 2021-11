Les chantiers du nouveau maire de Chandler

C’était lundi, la première séance du conseil municipal depuis l’élection du 7 novembre. Plusieurs dossiers attendent les nouveaux élus dont le logement, les places en garderies et l'avenir du quai de Chandler.

Une des préoccupations de Gilles Daraiche est de réinstaurer la bonne entente parmi les élus après plusieurs années de division.

Lundi soir, les échanges durant la séance ordinaire du conseil étaient polis, respectueux, et tous les élus ont promis de travailler ensemble pour le bien commun.

Le nouveau maire se dit très fier d’avoir mené un premier conseil municipal sous le signe du respect, de l’harmonie, et de la bonne entente, une de ses promesses phares lors de la campagne pour la mairie de Chandler. C’est motivant. Ça fait des années qu’on n’a pas vu ça à Chandler.

Si on veut avancer, c’est ensemble qu’on va le faire. Un conseil divisé, ça ne marche pas. Une citation de :Gilles Daraiche, maire de Chandler

Le nouveau maire a aussi insisté sur l’importance de travailler avec l’ensemble des municipalités de la MRC. « La ville de Chandler est la ville centre. On doit penser à notre MRC au complet. »

Le logement

Après le retour à l’harmonie au conseil municipal, le logement sera un des principaux chevaux de bataille pour son administration. La situation, selon lui, est critique à Chandler.

Quand on arrive au printemps, les gens ont de la misère à se relocaliser, parce qu’ils n’ont pas d’endroit où aller habiter , raconte-t-il.

Je trouve ça inconcevable quand on n’a pas de place où habiter. Une citation de :Gilles Daraiche, maire de Chandler

La Ville de Chandler comme bien d'autres en Gaspésie manque de logements pour accueillir les nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada

Le nouveau maire prévoit s’inspirer de la Ville de Percé pour légiférer en matière de location touristique temporaire, une idée qui était déjà dans l’air sous la précédente administration. Je sais qu’il y a eu des maisons qui étaient restées pendant huit mois sans occupation. Donc il y a des familles qui auraient pu habiter ces maisons pendant 12 mois.

Un tel règlement, d’après M. Daraiche, permettrait d’éviter que des constructions récentes ne se transforment en hébergement touristique temporaire.

Le maire Daraiche indique que des pourparlers sont en cours pour la construction de trois immeubles d’habitations à Chandler et promet des annonces pour bientôt.

Développer l’offre en service de garde

Le troisième cheval de bataille de M. Daraîche, augmenter les services de garde, a fait l’objet d’une première résolution, lundi.

Le conseil municipal a approuvé la cession d’un terrain destiné à la construction d’un nouveau centre à la petite enfance, qui pourrait accueillir 79 places en service de garde.

Le conseil municipal devait agir vite pour permettre à l’ OBNLorganisme à but non lucratif derrière le projet de déposer une demande auprès du ministère de la Famille avant la date limite.

Les promoteurs ont maintenant la garantie d'obtenir le terrain de la ville si leur demande est acceptée. Si on veut ramener de jeunes familles à Chandler, si on n’a pas de place à leur offrir en garderie, ils ne viendront pas tout simplement , commente le maire.

Le Château Dubuc

Le maire ne s’est pas engagé pour le moment à agir pour la protection du Château Dubuc, ce témoin du patrimoine industriel de la région dont les fondations sont grugées par l’érosion.

Le propriétaire a plusieurs fois sonné l’alarme concernant l’état du bâtiment. Il a notamment mis en scène une oraison funèbre pour le Château, après le refus de Québec de financer la sauvegarde du bâtiment.

Plus tôt, cet automne, l’ancien conseil avait aussi refusé de verser l’aide demandée pour déplacer le bâtiment et le protéger de la marée.

Depuis deux ans, à cause du réchauffement climatique, les bâtiments du Château Dubuc à Chandler sont menacés par l’érosion. Avec les tempêtes hivernales à prévoir, ce sont peut-être bien les dernières heures du Château Dubuc Photo : Radio-Canada

Le nouveau maire estime qu’il n’a pas suffisamment d’informations pour se prononcer. Il se dit ni pour l’abandon du bâtiment ni pour sa sauvegarde. Il fait valoir qu’il ignore ce qui s’est dit autour de la table de l’ancien conseil. Je n’étais pas là. Il y a aussi trois conseillers qui n’étaient pas là , explique-t-il.

Il prévoit une rencontre de travail avec l’ensemble des conseillers au cours de la semaine prochaine.

Le maire Daraîche se dit cependant très préoccupé par l’ensemble du problème de l’érosion des berges dans sa municipalité et sur la pointe de la péninsule.

Un quai de Chandler trop onéreux

Les démarches de l’ancienne mairesse Louisette Langlois pour que la Ville devienne propriétaire du quai de Chandler ne seront pas poursuivies par les nouveaux élus.

Les réparations selon le maire coûteraient entre 25 et 30 millions. Il estime que même si ce montant était investi par le fédéral pour remettre à neuf le quai, la Ville n’aurait pas les moyens de l’entretenir.

Avec un budget de 12 millions de dollars par an, le risque serait trop grand, ajoute le maire. Si le quai de Chandler brise avec les hautes marées et les tempêtes, ça ne sera pas pour 82 $. Ça va briser pour plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions. On n’a pas de budget pour ça.

Les usages ont aussi changé, observe le maire. Le quai n’a plus de vocation industrielle et sert surtout à des activités récréatives.

Un des obstacles à une reprise du quai par la municipalité demeure donc sa rentabilité. Avec la fermeture de la Gaspésia, les revenus sont devenus plus rares, relève M. Daraiche.

Pendant plusieurs années, Chandler a été une escale du navire de croisières de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien sur le trajet vers les Îles-de-la-Madeleine. En 2016, Ottawa avait alors jugé que l’infrastructure était devenue trop dangereuse.

Depuis 2016, le quai de Chandler est considéré trop dangereux pour l'accostage de navire comme celui de la CTMA. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

La reprise de cette activité, à Chandler, était un des enjeux à une remise à neuf du quai. Le maire s’interroge toutefois sur les retombées réelles des escales de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien pour la ville de Chandler.

Gilles Daraiche se dit par contre soucieux de l’avenir du quai. Il espère s'asseoir prochainement avec les différents paliers de gouvernement pour en discuter.

Concernant le développement récréotouristique de la Ville, le maire Daraîche compte aussi transformer l’ancien terrain de l’usine Gaspésia en un parc avec des infrastructures destinées aux familles.