Les députés du Nunavut réunis pour choisir le premier ministre et le Cabinet

Les Nunavummiut connaîtront donc d’ici la fin de la journée quel député deviendra premier ministre ainsi que la composition du Conseil exécutif.

Le Forum du leadership débute avec l’élection du président de l’Assemblée. Les personnes sélectionnées pour le poste de premier ministre devront par la suite présenter un discours et répondre aux questions des autres députés, avant la tenue d’un vote secret.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Plusieurs candidats ont annoncé publiquement qu’ils souhaitaient accéder à ce poste. C’est notamment le cas de l’ancien premier ministre du Nunavut, Joe Savikataaq, du député d’Iqaluit-Niaqunnguu, P.J. Akeeagok, et de l’ancien ministre de la Santé, Lorne Kusugak.

Lorsque les membres du conseil exécutif seront désignés, le premier ministre distribuera, la semaine prochaine, les portefeuilles à ses ministres.

Le Cabinet sera constitué de neuf membres, à savoir le premier ministre et huit ministres.

Gouvernement de consensus

Puisque le Nunavut fonctionne avec un gouvernement de consensus, tous les députés sont indépendants. Il n’y a donc ni alliances ni partis politiques.

Lors des élections, les électeurs de chaque circonscription votent pour leur député. Ces 22 députés désignent parmi eux, quelques semaines plus tard, un président de l’Assemblée, un premier ministre et des ministres lors d’un vote secret. Les députés restants deviennent une sorte d’opposition et doivent tenir le gouvernement responsable.