Les études en région ne sont pas un plan B, dit le Regroupement des cégeps de régions

Québec doit mieux promouvoir les cégeps en région et encourager la formation de main-d'œuvre hors des grands centres, estime le Regroupement des cégeps de régions (RCR).

C'est ce qu'a fait valoir le regroupement lors d'une récente rencontre avec le sous-ministre de l'Enseignement supérieur, Bernard Matte. Le RCRRegroupement des cégeps de région , qui a vu le jour au printemps dernier, compte 12 établissements répartis dans cinq régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord.

Les cégeps de région, on mérite d'être plus qu'un plan B , affirme sa présidente, Marie-Claude Deschênes, également directrice du Cégep de La Pocatière.

Elle estime que Québec doit donner davantage de visibilité aux cégeps régionaux, qui sont trop souvent considérés comme un plan de rechange, déplore-t-elle.

On veut vraiment que les étudiants [connaissent nos cégeps] au moment de faire leur choix et non pas lorsqu'ils ont été refusés dans un programme [dans un cégep des grands centres] , a-t-elle expliqué en entrevue à l'émission Même fréquence.

Un Erasmus des cégeps en région

Marie-Claude Deschênes ajoute par ailleurs que le programme de mobilité interrégionale annoncé en 2016 par le gouvernement Couillard sera reconduit. Ce programme permet de soutenir financièrement les étudiants qui viennent s'installer en région pour étudier, mais peu de gens connaissent son existence, déplore-t-elle.

Le ministère nous verse des sommes et nous on a la possibilité de les reverser sous forme d'aide au logement, d'aide aux déplacements , précise Mme Deschênes.

« Ce qui est dommage, c'est qu'on doive encore l'expliquer. [...] Ce programme-là est affreusement méconnu. On demande au ministère de le porter. On espère avoir une image de marque qui va faire écho dans la population. » — Une citation de Marie-Claude Deschênes

Le programme de mobilité interrégionale pourrait ainsi changer de nom pour adopter une formule plus accrocheuse. Le RCRRegroupement des cégeps de région espère ainsi que ce programme deviendra aussi connu au Québec que le programme Erasmus l'est en Europe.

Des programmes adaptés aux besoins en main-d'œuvre au Québec

Afin d'assurer leur pérennité et leur attractivité, les cégeps régionaux demandent aussi à Québec de revoir ses critères pour la création de nouveaux programmes en région. Actuellement, ces nouvelles formations sont autorisées en fonction des besoins en main-d'oeuvre de la région dans laquelle il est offert. Or, les cégeps en région peuvent très bien former des étudiants qui iront travailler ailleurs au Québec, plaident les membres du regroupement.

L'adéquation formation-emploi c'est important, mais c'est important aussi de le voir dans une perspective nationale et non pas uniquement sur une base régionale , estime Mme Deschênes.

Le Regroupement des cégeps en régions sollicite maintenant une rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, afin de faire valoir ses revendications.