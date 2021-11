Des squatteurs à l’église Sainte-Marguerite de Trois-Rivières inquiètent le voisinage

Bris de fenêtres de l’église et du presbytère, dégâts d’eau et coupures de fils électriques. Voici quelques exemples de ce qu’a constaté Sébastien Manseau, représentant du groupe de promoteurs ayant fait l’acquisition de plusieurs églises l’an dernier, dont l’église Sainte-Marguerite. Celle-ci est située près du centre Le Havre.

C’était à deux secondes de prendre en feu, parce qu’ils coupaient carrément des fils où il y avait de l’électricité dessus , a-t-il raconté en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Les propriétaires ont barricadé tous les potentiels accès à l’intérieur du bâtiment, mais les squatteurs ont forcé le passage pour occuper les lieux.

J’ai trouvé ça triste. Une citation de :Sébastien Manseau, promoteur

J’ai été obligé de parler à plusieurs itinérants qui étaient là-dedans et j’ai essayé humainement d’expliquer les dangers qu’une telle occupation pouvait poser.

Des pistes de solutions

Dans le but de trouver une solution à ce problème, Sébastien Manseau a affirmé être allé visiter l’édifice de l’ancienne maison de thérapie Jean-Lepage, derrière la clinique de proximité Cloutier-du Rivage, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, dans le but d’en faire l’acquisition et en faire une maison de chambres.

La proximité du centre Le Havre avec l’église… eux sont un peu en stationnement en attendant que Le Havre ait une place , a-t-il ajouté. C’est des gens qui se tiennent près du centre-ville. Cap-de-la-Madeleine, l’immeuble est peut-être loin pour la clientèle. Trouver un immeuble du même style au centre-ville, je crois vraiment que ça aiderait et on pourrait corriger une problématique, aider les gens. C’est un peu rare aussi.

À écouter : Sébastien Manseau en entrevue à l'émission Toujours le matin

Les promoteurs avaient notamment fait l’acquisition de ces églises pour en faire des logements sociaux, mais le projet a été rejeté par les résidents du secteur. Une situation enrageante , selon Sébastien Manseau.

Force est de constater que ces citoyens-là appellent la police et se plaignent que ça devient une problématique l’église. Nous, on était prêt à faire feu et à changer tout ça. On est un peu fâché de tout ça.

Des squatteurs occupent également les alentours de l’église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, mais pas l’intérieur, selon le promoteur.