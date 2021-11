Le maillage environnemental sera favorisé entre Sherbrooke et ses citoyens

C’est une occasion d’en apprendre davantage sur les impacts locaux des changements climatiques, sur les actions possibles pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur l’élaboration du Plan climat de la ville de Sherbrooke qui est en cours.

C’est un financement que le conseil régional de l’environnement a reçu d'Action climatique Québec pour accompagner cinq communautés dans la région. Nous avons constaté qu’il y a une croissance de citoyens prêts à agir contre la crise climatique et des municipalités qui le sont aussi. Nous avons souvent de la misère à voir les liens entre ce que les citoyens souhaitent et ce que les municipalités proposent. Nous voulons donner un coup de pouce pour faire ce lien entre les municipalités et les citoyens qui veulent voir des actions , explique la directrice générale du CRE, Jacinthe Caron.

Sherbrooke a été choisie parmi ces cinq communautés. Une conférence sera donnée sur les changements climatiques puis des informations seront données sur son plan climat.

Un des objectifs de la ville est de mobiliser la communauté sherbrookoise. Nous voulons réduire de 30 pour cent les gaz à effet de serre d'ici 2030. C'était logique d’embarquer dans cette démarche , soutient la directrice du Bureau de l'environnement à la Ville de Sherbrooke, Ingrid Dubuc.

Ce plan climat prévoit agir dans cinq domaines soit aménagement et transport, bâtiment et énergie, consommation responsable et matières résiduelles, innovation et solution nature ainsi que mobilisation et éducation.

Nous allons informer les citoyens de la démarche et à quel moment, nous aurons besoin d’eux dans la démarche , mentionne Mme Dubuc.

Le CRE souhaite que son accompagnement soit une bougie d’allumage.

Nous voulions donner la chance aux citoyens de s’impliquer dans une action qui leur parle. On veut que les citoyens soient impliqués tout au long de la démarche avec un échéancier. Nous pourrions aller chercher des experts au besoin pour que les projets se réalisent et qu’ils durent dans le temps.Nous souhaitons que cette action soit une première d'une série d'actions climatiques , estime Jacinthe Caron.

Outre Sherbrooke, Dudswell, Piopolis, Coaticook et Saint-Étienne de Bolton seront aussi accompagnées dans le cadre de cette démarche.