Le coût des assurances monte en flèche pour les restaurants et les bars albertains

Les taux d’assurances de responsabilité civile pour l’alcool grimpent en flèche pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration albertaine. Ce prix a doublé ou triplé pour certains restaurateurs.

Le propriétaire de Bo’s Bar and Stage à Red Deer et vice-président de l'Alberta Hospitality Association, Brennen Wowk, a vu ses coûts d’assurances exploser de 150 % avant la pandémie. Ils ont encore augmenté de 30 % cette année.

Il indique avoir manqué de peu de n'avoir aucune assurance en 2020. J’ai passé au crible les assureurs du Canada pour en trouver un qui voulait m'offrir une couverture.

Des compagnies d’assurance me donnaient des estimations dans les six chiffres pour une couverture d’un an , révèle-t-il.

Les établissements s’appuyant davantage sur la vente d’alcool, comme les bars, les salles de spectacles ou les boîtes de nuit sont les plus susceptibles d’obtenir des évaluations d’assurance plus salées, selon M. Wowk.

Ces estimations pour une assurance de responsabilité civile s’établissent dans une fourchette de prix entre 50 000 $ et 100 000 $ par année, dit-il.

Les salles de spectacles sont particulièrement touchées [par ce phénomène]. Ils ont passé la majorité de l’année les portes closes, sans engranger de profit, en plus de payer des sommes exorbitantes pour obtenir une assurance.

Le propriétaire du Pub Dickens à Calgary, Chris Hewitt, affirme avoir reçu une estimation d’assurance 600 % plus chère que d’habitude.

La présence d’un plancher de danse et l’embauche de personnel de sécurité dans son établissement causent cette augmentation, selon ses informations. Du point de vue [des assureurs], l’embauche de personnel de sécurité implique un risque, même si on peut penser le contraire , souligne-t-il.

C’est un peu une logique inversée.

Chris Hewitt a finalement réussi à obtenir une assurance 60 % plus chère que l'année précédente.

Augmentation du prix des menus à prévoir

Le prix des assurances n’est pas la seule variable qui touche les recettes de l’industrie de l'hôtellerie ou de la restauration, indique le vice-président de l’Ouest pour Restaurants Canada, Mark von Schellwitz. S’ajoutent à cela l'augmentation du prix de la nourriture, les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre.

Ensemble, ces facteurs mènent à la hausse des prix des menus dans la province, précise-t-il.

C’est difficile avec les restrictions sanitaires de générer un revenu semblable à celui d’avant la pandémie. En plus de ça, il faut qu’ils génèrent plus de profit pour payer l’augmentation de ces coûts , s'inquiète Mark von Schellwitz.

Environ 80 % des membres de Restaurants Canada perdent de l’argent ou peinent à atteindre un seuil de rentabilité, fait savoir M. von Schellwitz.

Avec les informations de Karina Zapata