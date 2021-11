La Ville d’Ottawa connaissait les problèmes avant d’accepter le système de train léger

Les responsables de la Ville d'Ottawa savaient que la ligne de la Confédération avait des problèmes de fiabilité – et que l'entretien était problématique – dans les semaines avant que la Ville n'accepte la livraison du système de train léger de 2,1 milliards de dollars.

Nous pouvons tous convenir que les choses ne vont pas bien , a écrit John Manconi, l'ancien responsable des transports de la Ville, dans un courriel adressé à un certain nombre de dirigeants impliqués dans le projet le 8 août 2019.

La fiabilité de la flotte n'est pas là où elle doit l’être pour fournir un service fiable... cela signifie que les véhicules nécessitent une attention (réparation) plus souvent qu'ils ne le devraient.

Le courriel de M. Manconi était adressé au président-directeur général de l'époque du Groupe de transport Rideau (GTR) Peter Lauch, à des responsables du constructeur de trains Alstom et à d'autres représentants de GTRGroupe de transport Rideau .

CBCCanadian Broadcasting Corporation a obtenu une copie des courriels entre messieurs Manconi et Lauch de juin à août 2019 par le biais d'une demande d'accès à l'information.

Bon nombre des problèmes discutés étaient déjà connus : les essais sur 12 jours supposés consécutifs n'étaient pas consécutifs, que GTRGroupe de transport Rideau a eu du mal à lancer et à exploiter 15 trains à deux voitures en même temps.

Mais les échanges par courriel indiquent l'inquiétude et le découragement de M. Manconi sur l'état du système.

De plus, les messages montrent que les problèmes qui sont apparus après le lancement public de la Ligne de la Confédération étaient pleinement connus de la Ville avant qu'elle n'accepte le système.

Ni la Ville ni le GTRGroupe de transport Rideau n'ont répondu aux demandes de commentaires pour ce reportage.

Manconi frustré par les progrès du GTR Groupe de transport Rideau

Deux semaines seulement après le courriel cité plus haut, le maire d’Ottawa Jim Watson a hissé une clé dorée au-dessus de sa tête pour symboliser que la Ville acceptait la Ligne de la Confédération. Le maire a annoncé qu'elle serait ouverte au public le 14 septembre 2019. (En réalité, la Ville n'a techniquement accepté le système que le 3 septembre après que ses propres responsables l'aient approuvé.)

En fait, dès le 10 juillet de la même année, le public a été informé que le train léger, déjà retardé à quelques reprises, serait ouvert en septembre.

Mais l'échange de courriels entre messieurs Manconi et Lauch montre que l'ancien directeur d'OC Transpo était frustré par le manque de fiabilité des trains, le fait qu'ils semblaient avoir besoin de réparations fréquentes, et comment il n'y avait pas, selon M. Manconi, suffisamment de techniciens d’Alstom disponibles pour réparer les problèmes.

M. Manconi a souvent exprimé sa frustration à l'égard de GTR, d'Alstom et de l'avancement du projet à l'approche de la date de livraison finale.

L'ancien directeur général d'OC Transpo, John Manconi, lors d'une conférence de presse en février 2020. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les problèmes persistants érodent la confiance

Le 5 juillet 2019, M. Manconi a échangé des messages avec Matthew Slade, qui a travaillé sur le projet du train léger pour le partenaire de GTR, Ellis Don. M. Manconi a expliqué comment, plus tôt ce jour-là, Alstom n'avait pas pu lancer 15 trains à deux voitures et qu'il y avait eu des problèmes avec le système de contrôle des trains basé sur les communications.

Je ne peux rien garantir et encore une fois, cela érode la confiance. Je ne vois pas de scénario dans lequel nous sommes prêts à mettre cela en place , a écrit M. Manconi à M. Slade.

Les messages n'identifient pas à quoi cela fait référence, mais M. Manconi était manifestement mécontent de l'état d'un système qui devait être remis à la Ville le mois suivant.

Deux jours plus tard, les messages écrits par M. Manconi révélaient sa frustration. Il y avait des restrictions d'exploitation majeures sur la ligne de la Confédération et des problèmes de suivi dans le tunnel et GTR a déclaré à M. Manconi qu'aucun technicien n'était disponible, mais il ne les a pas crus.

Mon équipe me demande constamment pourquoi je vous fais toujours confiance. J'entends constamment de vous tous "ne vous inquiétez pas John, nous sommes prêts" , a écrit M. Manconi dans un courriel adressé à Messieurs Lauch, Slade et Claude Jacob, alors directeur général de la section de la maintenance du constructeur du train léger, Rideau Transit Maintenance (RTM).

Problèmes durant la période d'essai

Le 22 juillet 2019, 15 trains ont été lancés avec succès lors d’un essai sur rail à l'heure de pointe matinale. On ne sait pas si c'était la première fois que cela se produisait. Quoi qu'il en soit, GTR a déposé son avis final à la Ville le jour même, ce qui était la déclaration officielle du consortium pour déterminer que le train léger était prêt pour entrer en service.

La période d'essai de 12 jours a commencé environ une semaine plus tard, et M. Manconi avait assuré aux membres du conseil et au public que la ligne de la Confédération devrait fonctionner de manière presque parfaite pour obtenir le sceau d'approbation. S'il y avait quelque problème que ce soit, le décompte de 12 jours de service consécutif devait être repris.

Cela ne s'est pas passé ainsi.

L'ancien PDG du Groupe de transport Rideau, Peter Lauch, lors d'une conférence de presse en février 2020, semblait prêt à informer le conseil d'un arrêt de 48 heures des tests, à la fin juillet 2019. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Après seulement trois jours d’essai sur rail, GTR et la Ville ont convenu d'arrêter l'essai pendant 48 heures. M. Lauch a envoyé quelques lignes à M. Manconi à inclure dans une mise à jour au maire. Le même jour, le 31 juillet 2019, M. Manconi a rédigé un courriel au conseil expliquant que les performances au cours des trois premiers jours d'essai ont entraîné la décision conjointe de suspendre l'évaluation en cours du système . L'un des six éléments critiques surveillés était la performance du véhicule .

Le message n'a jamais été envoyé, malgré l'intention de M. Manconi et du GTR d'informer le conseil municipal.

Il n’a pas encore été déterminé qui a décidé que ce message ne devait pas être envoyé.

Environ une semaine plus tard, M. Manconi a déclaré aux responsables de GTR que les choses ne vont pas bien et que les défauts doivent être examinés et corrigés pour augmenter la fiabilité du système.

Il a également fait valoir qu'Alstom devait fournir plus de techniciens très avertis travaillant sur le quart de nuit en raison de la fiabilité actuelle de la flotte et des 2,5 pannes attendues par jour .

M. Manconi voulait qu'Alstom ajoute deux ou trois techniciens supplémentaires à l'équipe de nuit et il a sonné l'alarme au sujet des procédures d'Alstom.

Des employés du fabricant de trains Alstom analysent le rail parmi des marqueurs posés sur les voies le 20 septembre 2021 après qu'un train léger d'OC Transpo a déraillé à l'ouest de la gare Tremblay. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Enfin, Alstom doit continuer à améliorer son suivi des fermetures de défauts et pannes , a écrit M. Manconi. Alors que Alstom s'améliore dans ce domaine, le degré d'exactitude de la documentation des problèmes ouverts, des problèmes fermés et des problèmes qui n'ont pas vraiment été 'réparés', reste flou, ce qui rend incertain l'état réel des véhicules.

Les procédures et la documentation de mauvaise qualité mentionnées par John Manconi en 2019 ont été citées par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) comme raison pour laquelle un train a déraillé plus de deux ans plus tard, le 19 septembre 2021.

Les enquêteurs ont découvert que des étapes sautées, des documents inadéquats et un manque de surveillance ont conduit au déraillement.

Quatre jours après ce dernier courriel de M. Manconi, les choses ne semblaient pas s'améliorer.

Ce matin, ça ne se passe pas bien, a écrit M. Manconi dans la matinée du 14 août 2019 à M. Lauch et plusieurs autres. Vraisemblablement, les essais du matin laissaient à désirer.

Je pense que nous pouvons tous convenir que le temps n'est pas de notre côté, donc votre attention immédiate est essentielle.

Un mois plus tard, la ligne de la Confédération était ouverte au public.

Avec les informations de Joanne Chianello