Transport scolaire annulé pour certaines régions du Nord

Le transport scolaire est notamment annulé à Hearst, Kapuskasing, Iroquois Falls et Timmins.

Les autobus ne circulent pas non plus à North Bay, Nipissing Ouest (incluant River Valley/Field; Verner/Lavigne; Sturgeon Falls), Mattawa, Powassan, Trout Creek, South River et Sundridge.

Les autobus ne circulent pas pour les 4 conseils scolaires le long de la route 11 de Temagami à Kirkland Lake, ainsi qu'à Ramore.

Le trajet N6, entre Dubreuilville et Wawa, est aussi annulé.

Certaines régions affichent également des annulations de trajets en raison d'exposition à la COVID-19 ou de manque de chauffeurs.