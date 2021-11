Toronto aura un centre de santé dédié à la communauté LGBTQ+

Par le passé, j'ai souvent dû renseigner mes médecins de famille sur des questions de santé sexuelle ou la PrEP [un médicament utilisé par nombre de gais pour éviter de contracter le VIH] , dit-il.

M. Winkelman, qui est aussi le coordinateur du groupe Ontario HIV Treatment Network (Réseau ontarien pour le traitement du VIH), affirme que nombre de membres de la communauté LGBTQ+ ne sont pas à l'aise d'avoir à expliquer ainsi leur sexualité à un docteur.

Ça fait en sorte que plusieurs fuient le système de santé [traditionnel] , ajoute-t-il.

Il se réjouit de l'ouverture prévue en février prochain de la clinique pour la communauté LGBTQ+, appelée HQ, près de l'intersection des rues Bay et College au centre-ville de Toronto.

Le directeur médical de l'établissement, le Dr Kevin Woodward, indique que la clinique offrira une panoplie de services sous un même toit, que ce soit pour des questions de santé sexuelle ou mentale.

Par exemple, il affirme que les patients pourront y subir un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles et obtenir les résultats le jour même, plutôt que d'avoir à attendre des jours voire des semaines.

Le transgenre Max Denley se réjouit lui aussi de l'ouverture prochaine d'un centre de santé dédié à la communauté LGBTQ+ à Toronto, racontant qu'une infirmière a déjà ri de lui lorsqu'il lui a dit qu'il était à la clinique pour une hystérectomie.

Dans un monde idéal, les docteurs et les travailleurs de la santé seraient formés, informés et compréhensifs, dit-il. Mais entretemps, comme on sait que ce n'est pas le cas, c'est bien d'avoir un endroit où c'est possible.

La part du lion du financement pour la nouvelle clinique vient du ministère de la Santé, à la hauteur de 600 000 $ par année. L'établissement a aussi des partenariats avec Santé publique Ontario et l'organisme AIDS Committee (comité sida) de Toronto, notamment.

Avec des renseignements fournis par Tyler Cheese de CBC News