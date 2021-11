Des résidents de Wheatley auront accès à leur maison cette semaine

Les autorités de Chatham-Kent ont indiqué mardi qu'elles travaillaient avec les résidents, les propriétaires d'entreprises et leurs assureurs pour coordonner les plans d'accès aux propriétés dans la zone d'évacuation.

Plus de 40 appels ont été effectués pour fixer des rendez-vous pour l'accès aux propriétés. Six entrées sont prévues pour mercredi et six autres pour jeudi , précise la municipalité dans un communiqué.

Selon le directeur général des services d'infrastructure et d'ingénierie, les services d'incendie et d'urgence entreront en premier dans les bâtiments pour s'assurer de la sécurité des lieux.

Si la propriété est jugée sécuritaire, les propriétaires pourront entrer , explique Thomas Kelly.

Les travaux se poursuivent par ailleurs dans le secteur où l'explosion s'est produite, souligne la municipalité. Elle ajoute que les ingénieurs en structure évaluent les dommages aux bâtiments adjacents.

Selon la Ville, les recherches pour identifier les voies de propagation du méthane et du sulfure d'hydrogène sont aussi toujours en cours.

Elle précise que trois moniteurs de gaz fixes sont en cours d'installation dans la zone pour renforcer la sécurité publique et que le personnel d'Entegrus sera sur place pour fournir de l'électricité à ces unités.

Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts doit se rendre à Chatham-Kent aujourd'hui et faire le point sur la situation à Wheatley.

Avec des informations de CBC