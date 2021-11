Coaticook veut une urgence ouverte en tout temps

Depuis la mi-octobre, l'urgence est fermée les soirs et la nuit. Une mesure identique avait été mise en place cet été, en raison du manque de personnel.

Simon Madore comprend la situation, mais refuse qu'elle soit permanente.

Nous rencontrons actuellement tous les intervenants de la santé. Avec tous ceux qui ont besoin de la santé et les services communautaires, nous sommes en train de monter un dossier à savoir pourquoi nous avons d'une urgence à Coaticook , explique le maire Coaticook.

Par communiqué, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS assure être en discussion, avec le milieu, pour trouver des solutions pour maintenir l'accès à des services de première ligne. Cette solution ne passerait pas nécessairement par l'ouverture en tout temps de l'urgence.

Une proposition que réfute Simon Madore.

Quand nous sommes autour de la table et que nous apportons nos solutions, nous sommes vus d’un mauvais œil. Ils voudraient que l’on acquiesce à la solution de fermer l’urgence le soir, mais ce n’est vraiment pas ce que la population veut entendre. On envoie des gens à Magog et Sherbrooke où les urgences débordent que l’on serait capables de traiter chez nous , assure le maire de Coaticook.

M. Madore souhaite planifier une autre rencontre avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Je serais prêt même à rencontrer le premier ministre ou le ministre Dubé pour les inviter à Coaticook avant qu’ils décident drastiquement de fermer notre urgence , signale Simon Madore.

Dominique Anglade dénonce la situation

Lors de son passage à Coaticook, la cheffe libérale Dominique Anglade a dénoncé la réduction des services à l'urgence.

La cheffe libérale Dominique Anglade (archives). Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ce que je dénonce beaucoup du gouvernement de François Legault, c’est de ne pas être à l’écoute des besoins sur le terrain. Les gens veulent trouver des solutions. Ils amènent des propositions. On parle de décentralisation de la santé, mais la première chose à faire demeure d’écouter ce qui se passe sur le terrain et de mettre en place leurs propositions , estime Mme Anglade.