Changement à la haute direction de Rogers : Tony Staffieri succède à Joe Natale

Le géant ontarien Rogers Communications a annoncé mercredi en fin de soirée que le président et chef de la direction Joe Natale quitte ses fonctions et qu’il sera remplacé de manière intérimaire par Tony Staffieri. Une annonce qui ouvre un nouveau chapitre dans la saga qui oppose deux clans de la famille Rogers.

Je suis reconnaissant d'avoir eu la possibilité de diriger Rogers Communications à un moment critique de son histoire et je conserve mon enthousiasme au sujet du potentiel de transformation que représente la transaction avec Shaw. Ce fut un privilège de bâtir une équipe d'une détermination et d'une compétence aussi extraordinaires, et je souhaite à chacun de ses 24 000 membres un succès continu et bonne chance pour l'avenir , a déclaré dans un communiqué Joe Natale.

En ce qui concerne Tony Staffieri, c’est en quelque sorte un retour chez Rogers. Le dirigeant, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des télécommunications, dont neuf ans à titre de chef de la direction financière de Rogers, a également occupé des postes chez Bell Canada, Celestica et PricewaterhouseCoopers.

Tony compte parmi les cadres supérieurs chevronnés les plus réputés et les plus expérimentés de l'industrie des télécommunications et il a grandement contribué à l'entente avec Shaw , a déclaré Edward Rogers, président du conseil d’administration de Rogers.

C'est un privilège et un honneur pour moi d'assumer le rôle de président et chef de la direction de Rogers par intérim. Je suis ravi de travailler, dans le cadre de ces fonctions, avec la famille Rogers, le Conseil d'administration, l'équipe de direction et nos collègues d'un océan à l'autre, a affirmé Tony Staffieri. Rogers a été construite au cours des 60 dernières années grâce au travail acharné de dizaines de milliers d'employés, et je me réjouis à l'idée de tabler sur l'héritage que Ted Rogers a légué à cette entreprise et au Canada.

Le conflit qui oppose Edward Rogers à sa mère et ses sœurs a débuté à la mi-septembre quand le président du conseil d’administration du géant des télécommunications a tenté de larguer Joe Natale à la faveur de Tony Staffieri.

Rogers affirmait à ce moment qu’il avait perdu confiance en la capacité de Natale de mener à bon port l’acquisition de Shaw Communications par Rogers, une transaction de 26 milliards de dollars annoncée en mars.

Joe Natale, lors de l'assemblée générale annuelle de Rogers, en 2019. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le conseil d’administration s’est opposé à la volonté d’Edward Rogers et Tony Staffieri a quitté l’entreprise au moment où un conflit a éclaté entre les deux clans de la famille Rogers.

Par la suite, Edward Rogers a été démis de ses fonctions de président du conseil d’administration, une décision que ce dernier a contesté devant les tribunaux.

Le 5 novembre, Shelley Fitzpatrick, une juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a donné raison à Edward Rogers et a légitimé le conseil d’administration qu’il avait formé après avoir été évincé de son poste de président en octobre.

Rogers Communications soutient d’ailleurs que la transaction avec Shaw Communications se poursuit comme prévu, alors que les audiences du CRTC doivent débuter le 22 novembre.

La nouvelle du départ de Joe Natale avait d’abord été rapportée par le Globe and Mail.

Edward Rogers préside le conseil d'administration de Rogers Communications. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les deux sœurs d’Edward Rogers et sa mère, Loretta Rogers, ont voté contre la décision d’Edward Rogers.

Dans un communiqué distinct, Melinde Rogers-Hixon affirme que Joe [Natale] est un leader de classe mondiale des télécommunications, nous croyons qu’il est la bonne personne pour mener RCI [Rogers Communications Inc.] comme chef de la direction .

Melinda Rogers-Hixon a ajouté que la décision d’Edward Rogers crée une grande incertitude pour RCI et ses employés, ses clients, ses partisans sportifs et ses actionnaires, sans parler de la transaction avec Shaw Communications .

Elle a martelé qu’il s’agissait d’un autre exemple où le président du conseil de Rogers a placé son désir de n’avoir aucun contrepoids à la haute direction de l’entreprise avant les principes de bonne gouvernance et de gestion responsable.