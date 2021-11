La démolition de l’annexe de la législature albertaine commence

Construite en 1951, l’annexe de la législature était un des immeubles de l’Alberta Government Telephones (AGT), le défunt service public qui sera plus tard privatisé et fusionné à une compagnie britanno-colombienne pour devenir Telus.

L’édifice de 12 étages avec sa façade de verre sarcelle bien distinctive a abrité des fonctionnaires provinciaux jusqu’à l’an dernier.

En septembre 2020, le ministre des Infrastructures, Prasad Panda, a cependant expliqué que l’installation était de plus en plus décrépite et qu’il faudrait 29 millions de dollars pour la réparer, ce qui représente la moitié de la valeur de l’immeuble. Le gouvernement a donc décidé de le démolir.

La condition [de l’annexe] s’est détériorée, car elle n’était pas bien entretenue. [...] Malheureusement, nous avons dû prendre la décision de la démolir , a déclaré Prasad Panda mardi matin, juste avant qu’une grue ne commence à s’attaquer à la façade. Il a par ailleurs remarqué que plusieurs citoyens trouvaient l’immeuble laid.

Le gouvernement prévoit le remplacer par un espace vert. Il estime que la démolition et la réhabilitation du terrain coûteront quelque 11 millions de dollars.

Un des bâtiments les plus innovateurs du pays

L’annexe est toutefois considérée comme un morceau d’Histoire architecturale par plusieurs.

Ce fut le premier immeuble d'Edmonton à avoir un mur-rideau, c’est-à-dire une façade qui sert de revêtement, mais qui ne supporte pas le poids de l’édifice.

C’est une technologie qui suspend la devanture, ou le visage, du bâtiment comme un rideau, de haut en bas , explique l’architecte Shafraaz Kaba. Donc c’était une innovation de structure et de façade qui n’avait jamais été utilisée ici.

Certains citoyens trouvaient l'annexe plutôt laide et incongrue à côté de l'architecture dans le style des Beaux-Arts de la législature. Photo : CBC / Dave Bajer

Il dit que l’annexe était également un des premiers bâtiments de la ville avec un système d'air conditionné. Pour cette époque et ce lieu, c’était vraiment un des bâtiments les plus innovateurs du pays , ajoute-t-il.

Au cours des années, des problèmes de plomberie, de chauffage, de fuites d’eau et d'isolation se sont accumulés dans l’annexe.

Le ministre Panda a dit que l’équipe de démolition a trouvé plus d’asbestos, de moisissure et de substances dangereuses en commençant ses travaux, ce qui a ralenti le processus.

Le bâtiment sera rapidement rasé, mais il faudra encore cinq ou six semaines pour nettoyer le terrain.