Heather Stefanson discrète depuis son accession au siège de première ministre

Il a été possible de l’apercevoir brièvement lors d’une cérémonie du jour du Souvenir la semaine dernière. Mardi, elle a participé à une cérémonie pour commémorer le 136e anniversaire de la mort de Louis Riel par pendaison.

Elle avait tenu un point de presse le jour de son assermentation, mais il est difficile pour les médias d’avoir accès à elle depuis.

La semaine dernière, elle a esquivé des questions d'un journaliste concernant la pandémie à la sortie d’une rencontre avec le Conseil des ministres, laissant le soin à la ministre de la Santé d’y répondre.

Selon le politologue à l’Université de Winnipeg, Félix Mathieu, la première ministre évite une présence dans l’espace médiatique, notamment en raison du fait qu’elle ait demandé le statut d’intervenante dans la contestation des résultats de la course à la direction au Parti progressiste-conservateur, enclenchée par son ancienne rivale Shelly Glover.

Mme Stefanson a remporté la course par 363 voix.

Ça exige une certaine préparation de s’assurer de ne pas faire de faux pas, parce qu’ici une gaffe pourrait être assez dramatique pour la suite des choses pour elle , explique Félix Mathieu.

Il croit également que l’absence de la première ministre dans l’espace public pourrait être expliquée par des tâches telles que celles de déterminer le programme législatif, de préparer le discours du Trône ou encore de revoir la composition du Conseil des ministres.

Félix Mathieu est professeur de science politique à l'Université de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Félix Mathieu estime tout de même qu’elle aurait pu se préparer d’avance pendant la course au leadership .

Il rappelle que Heather Stefanson a affirmé vouloir diriger la province dans une approche collaborative.

Or selon lui, il serait important d’avoir un plan proactif, alors qu’il est temps d’agir et non plus de réfléchir , notamment en marge de la quatrième vague de la COVID-19 et de la grève des enseignants de l’Université du Manitoba.

Mardi, l’Association des professeurs de l’Université du Manitoba (UMFA) a tenu un événement intitulé Search Party for Heather Stefanson (équipe de recherche pour Heather Stefanson) décriant son absence de la sphère publique.

M. Mathieu dit avoir hâte d’entendre le discours du Trône et espère que les priorités et des réponses sur les enjeux de l’heure pourront être entendues.

Heather Stefanson s’est défendue, mardi soir, auprès du Winnipeg Free Press d’être absente de l’espace public et de se cacher des médias .

Elle affirme avoir été très occupée par plusieurs rencontres successives depuis son assermentation.

Avec des informations de Patrick Foucault