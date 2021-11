Le nouveau conseil municipal de Gatineau est assermenté

Les 19 conseillers municipaux de Gatineau, ainsi que la nouvelle - et première mairesse de la Municipalité - France Bélisle, ont été assermentés, mardi soir, à la Maison du citoyen.

J'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

Voici l’engagement auquel ont pris part, tour à tour, les 19 conseillers municipaux de la Ville de Gatineau.

La cérémonie d'assermentation du nouveau conseil municipal de Gatineau s'est tenue mardi 16 novembre. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Ils peuvent donc officiellement débuter dans l’exercice de leurs fonctions.

Parmi eux, on compte 12 nouveaux conseillers dont c’était la première assermentation.

Un discours rassembleur

Les élus ont eu droit à une vague d’applaudissements de la salle, avant que ce soit le tour de la nouvelle mairesse, France Bélisle, de prendre la parole.

Mme Bélisle a débuté son discours en remerciant les différents élus politiques qui s'étaient déplacés pour l’évènement, dont les députés fédéraux Greg Fergus et Steven MacKinnon.

La nouvelle mairesse de Gatineau, France Bélisle, lors de la cérémonie d'assermentation, le 16 novembre. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Je suis ici à titre de première mairesse de la Ville de Gatineau , a-t-elle enchaîné, soulignant qu’elle était humble et enthousiaste pour les années à venir.

La mairesse de Gatineau a pris le temps de remercier les employés municipaux.

En politique, on peut choisir de mettre l’accent sur nos différences [...] à l’opposé, nous pouvons choisir d’apprécier nos différences. La politique, c’est l’art du compromis , a déclaré France Bélisle dans un discours qui se voulait rassembleur.

Gatineau, nous t’aimons et nous réussirons ensemble. Une citation de :France Bélisle, mairesse de Gatineau

La mairesse a terminé son discours en parlant de son amour de la Ville de Gatineau, de la fierté que lui apportent ses nouvelles fonctions et de son désir de la défendre .

Le discours de France Bélisle a été précédé par une allocution de Camille Guindon-Gagnon, co-présidente de la Commission jeunesse de la Ville de Gatineau, une école de participation citoyenne.

La jeune femme de 15 ans s’est adressée aux élus en leur demandant ce qu’ils allaient faire pour les jeunes . Elle a aussi souligné que son organisation avait comme mission de stimuler l’implication citoyenne en politique, mais aussi de mettre de l’avant des enjeux qui leur tiennent à cœur, comme la protection de l’environnement.