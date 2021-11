Tuktoyaktuk : épicentre de COVID-19 aux T.N.-O.

L'ordonnance devait prendre fin le 19 novembre.

Dans un communiqué, mardi, le sous-administrateur en chef de la santé publique des T.N.-OTerritoires du Nord-Ouest ., James Talbot, affirme que le pic d’infection n’aurait pas encore été atteint dans le village d’à peine 1000 habitants.

Les déplacements non essentiels à destination et en provenance de Tuktoyaktuk sont déconseillés. Le port du masque dans les lieux publics intérieurs est obligatoire. Toute personne présentant tout signe ou symptôme de la COVID-19 devrait s’isoler et téléphoner au centre de santé pour recevoir des conseils supplémentaires. Une citation de :James Talbot, sous-administrateur en chef de la santé publique des T.N.-O.

L’école transformé en centre d’isolement

Afin de prévenir la propagation du coronavirus, les autorités suggèrent aux malades qui habitent avec d’autres personnes de se rendre à l’école Mangilaluk, fermée depuis le début de l’éclosion, de façon à protéger leur famille d’une transmission de la COVID-19 , peut-on lire dans le communiqué.

Selon le député de Nunakput, Jackie Jacobson, les personnes infectées pourront utiliser les salles de classe et le gymnase, tout en respectant les 2 mètres de distance. Des repas seront fournis sur place aux malades.

L’installation du centre d’isolement est assurée par l’Organisation régionale des mesures d’urgence d’Inuvik en collaboration avec le village de Tuktoyaktuk.

Un faible taux de vaccination

D'après les données des autorités sanitaires, 70 % des habitants de 12 ans et plus du village de Tuktoyaktuk ont obtenu une vaccination. Ce taux est inférieur à celui de la collectivité voisine d’Inuvik où 79 % des résidents sont pleinement vaccinés.

Obie David James Anikina, qui habite Tuktoyaktuk, a affirmé en entrevue avec CBCCanadian Broadcasting Corporation avoir décidé d’obtenir sa première dose il y a quelques jours en voyant l’éclosion s’aggraver au village.

C’est un avertissement pour tout le monde. Ça change toute la vie. On n’a pas de travail, tout est fermé. Ça rend la vie plus difficile à tous les points de vue. , Obie David James Anikina

Le résident espère que le centre d’isolement dans l’école permettra de freiner la propagation du virus, comme certains de ceux de son entourage qui se demandaient comment ils allaient pouvoir s’isoler advenant qu’ils obtiennent un résultat positif.

J’espère et je prie pour que tout le monde soit fort d’esprit et de coeur , lance-t-il, admettant qu’il se sent seul en évitant de voir sa famille.

Le député confirme que la situation en a poussé plus d’un à obtenir le vaccin. Maintenant que c'est chez nous, certains se font vacciner , lance Jackie Jacobson.

Avec les informations de Clara Pasieka