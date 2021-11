Des employés de la SAQ en grève jusqu’à mercredi matin

Selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), la société d'État manque de sérieux à la table de négociations quant aux enjeux de santé et de sécurité au travail causés par la pénurie de main-d'œuvre.

Les travailleurs affectés aux entrepôts et aux livraisons sont aussi les moins bien payés de la SAQSociété des alcools du Québec et sont forcés d'effectuer du temps supplémentaire de façon trop régulière, déplore leur syndicat.

La convention collective de ces salariés, rémunérés entre 17 et 27 $ l’heure, est échue depuis avril 2021.

Dans le privé, chez Labatt ou Molson, on est à 5 ou 6 $ sous Labatt et Molson, et on devrait être chefs de file. [...] Mais ils [les travailleurs] le méritent. Ils ont perdu leurs assurances collectives en grande partie, ils n’ont pas beaucoup de sécurité d’emploi ou très peu, il y a des blessés de plus en plus, car ils n’ont pas de rétention de main-d’œuvre , souligne Michel Gratton, conseiller syndical du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Avec la grève surprise de 24 h, le syndicat dit espérer un changement de ton à la table de négociations.

La SAQSociété des alcools du Québec , de son côté, a répondu par communiqué que les négociations se poursuivent et que tout est mis en place pour limiter les impacts de ce conflit-éclair.

Les travailleurs ont déjà voté à 94 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale.

Avec les informations de Jean-François Dumas