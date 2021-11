Hommage à Louis Riel au Manitoba à l’occasion du 136e anniversaire de son exécution

Les représentants de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM) ont tenu une cérémonie devant la tombe de Louis Riel dans le cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface.

Il y a des choses que l’on ne doit pas oublier dans la vie. Il faut prendre le temps de réfléchir sur les événements du passé. Ça nous donne la chance de voir le progrès et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs du passé. Louis Riel a été le père fondateur du Manitoba. Il a tellement lutté pour les droits linguistiques, il a lutté pour les droits de la personne et des minorités , souligne la présidente de l’ UNMSJMUNMSJM , Paulette Duguay.

On ne profiterait pas des mêmes privilèges qu’on a aujourd’hui, si ce n’était pas des luttes des patriotes métis de Louis Riel et de tous ceux qui ont lutté à ses côtés. Aujourd’hui, on peut être fier d’être Métis et l’on n’a plus à le cacher. Une citation de :Paulette Duguay, présidente de l’UNMSJM

La présidente de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, Paulette Duguay Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

La Fédération métisse du Manitoba (MMF) s’est quant à elle recueillie dans ses locaux de l’avenue Henry à Winnipeg, lors d’un événement diffusé en ligne, en raison des conditions météorologiques. Ils ont déposé des couronnes de fleurs pour commémorer la journée de la pendaison de Louis Riel.

Le ministre du Logement et de la Gestion immobilière à la MMFFédération métisse du Manitoba , Will Goodon, souligne le caractère sombre de la journée, mais en même temps c’est aussi un jour où nous pouvons célébrer nos réalisations. Il a été exécuté pour avoir défendu les droits de notre nation métisse, pour avoir défendu les droits de toutes les minorités. Il n’a pas été félicité. En même temps, nous nous rappelons pourquoi il a défendu ces droits. C’est aussi un jour de célébration de son rêve .

Mardi, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a qualifié Louis Riel de défenseur passionné du peuple métis . Elle a aussi rappelé son rôle clé dans la création de la nation canadienne.

Tous les Canadiens sont reconnaissants envers lui. Les valeurs de respect de l’égalité et de nos histoires que ce premier gouvernement a défendues sont une excellente illustration de ce que cela signifie d’être Manitobain.

Des représentant de la Fédération métisse du Manitoba (MMF) assistent à la cérémonie de commémoration du 136e anniversaire de l'exécution de Louis Riel. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

En 2016, le Manitoba a officiellement reconnu Louis Riel comme un père de la Confédération et le fondateur de la province.

Que nous soyons citoyens de la nation métisse ou simplement résidents du Manitoba aujourd’hui, nous sommes tous issus de l’héritage de M. Riel et nous lui devons un hommage approprié , a dit le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew.

Par voie de communiqué, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a affirmé que Louis Riel a laissé une empreinte indélébile sur la Confédération et a ouvert la voie à l’édification d’un pays plus inclusif.

En célébrant la vie de Louis Riel, nous devons également reconnaître les injustices et le racisme systémique que les Métis et tous les peuples autochtones ont subis durant des siècles, et subissent encore aujourd’hui. Nous savons qu’il nous faut travailler ensemble pour faire de vrais progrès et réparer ces torts.

Louis Riel a été pendu en 1885 à la suite d’un procès controversé pour haute trahison. Il avait mené la résistance des Métis de la rivière Rouge de 1869 à 1870 et, 15 ans plus tard, à Batoche en Saskatchewan.

Avec des informations de Darren Bernhardt et d'Amine Ellatify