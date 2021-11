Le Défi Monctonian AAA prêt à accueillir la crème du hockey

Le 40e Défi Monctonian de hockey AAA est de retour, au grand plaisir des joueurs et des recruteurs. Mais ce retour, après une pause forcée d'un an, se fait aussi avec une somme de travail considérable en raison de la pandémie qui perdure.

Le tournoi s'ouvre jeudi à Moncton et se poursuit jusqu'à dimanche.

On a une version plus simple du tournoi , mentionne le président, Blair Brooks. Les démarches auprès de la santé publique ont demandé beaucoup d'efforts pour le plan opérationnel avec des protocoles contre la COVID-19.

Le comité organisateur s'est assuré, par exemple, que les quelque mille joueurs participants soient tous vaccinés adéquatement. Les spectateurs, qui assisteront à l'une ou l'autre des 110 parties, de jeudi à dimanche, dans les arénas de Moncton et de Riverview, devront présenter leur preuve vaccinale et porter des masques.

Cela dit, celui qui est à la barre de l'événement depuis 1990 a hâte que ça commence. Ce sera la première occasion de voir de jeunes talents , dit Blair Brooks, qui s'émerveille encore de voir de futures vedettes juniors et collégiales.

Les Flyers de Moncton on remporté la finale du Monctonian AAA en 2019, dans ce qu'on appelait autrefois la catégorie midget. Photo : Facebook:Moncton Midget AAA Flyers

Ce tournoi est le grand rendez-vous automnal pour voir des espoirs, ces joueurs qui pourraient, un jour, évoluer à un haut niveau.

Plus d'une centaine de recruteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue des Maritimes ou des universités américaines seront à Moncton pour trouver la perle rare parmi les 60 équipes provenant de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario et de la Saskatchewan.

Des recruteurs de la Ligue junior majeur du Québec assistent depuis fort longtemps au Défi Monctonian. C'est un incontournable pour évaluer, dans un même week-end, les joueurs de l'Atlantique qui y participent. Les équipes invitent souvent leurs recruteurs du Québec à Moncton, ce qui leur permet de comparer leurs évaluations des espoirs d'ici à ceux de la belle province. Photo : Radio-Canada

Luc Morais, défenseur des Hawks de Moncton M15, dit qu'il ne faut pas se mettre trop de pression. C'est la même chose qu'une partie normale , soutient-il. Tu dois jouer de la même façon que tu joues habituellement.

D'abord un tournoi

Le Défi Monctonian prendra son envol jeudi matin, au Centre Superior Propane, comme site principal. Des matchs auront aussi lieu au Colisée, au Centre Avenir, à l'aréna Jean-Louis Lévesque ainsi qu'à Riverview. Les finales se dérouleront dimanche.

Car bien que le Défi Monctonian soit une vitrine de talent, c'est d'abord un tournoi avec un trophée à l'enjeu. Ça se déroule dans la place où j'ai grandi , lance le capitaine des Flyers M18 de Moncton, Luke Patterson.

Déjà repêché par les Eagles du Cap-Breton, le joueur de centre peut profiter différemment du tournoi.

C'est spécial de représenter les Flyers, tu veux être le favori, tu veux être l'équipe à battre, on sait ce que le tournoi représente et chaque équipe est bonne. C'était difficile, l'an passé, de ne pas avoir pu jouer [en raison de l'annulation]. Une citation de :Luke Patterson, des Flyers de Moncton

Pour les plus jeunes, c'est une première carte de visite à laisser, pour plus tard. On est vraiment excités de participer , déclare Joshua Boudreau, de Dieppe. Le défenseur, qui évolue avec les Thunderbirds de Moncton M16, est reconnaissant que le Défi Monctonian accorde une place maintenant aux catégories de joueurs qui seront seulement admissibles aux repêchages des années ultérieures.

Les recruteurs vont être là et les gars seront prêts , ajoute-t-il. Mais, on veut aussi gagner la bannière et être champions!

Comme quoi le hockey demeure un sport d'équipe, d'abord et avant tout.