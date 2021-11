Un plateau épidémique fragile de la propagation de la COVID-19 en Alberta

Le nombre de cas actifs de COVID-19 est relativement stable en Alberta, mais l’approche de l’hiver, qui amène la grippe saisonnière et la multiplication des rassemblements intérieurs, pousse la médecin hygiéniste en chef de la province à appeler la population à la prudence.

Il existe un risque d'une cinquième vague de COVID-19 en Alberta cet hiver, selon la médecin hygiéniste en chef, la Dre Deena Hinshaw.

Premièrement, nous savons qu’en hiver, les activités se tiennent davantage à l’intérieur, ce qui augmente le risque de transmission et, deuxièmement, c’est la saison de la grippe , explique-t-elle.

À cela s’ajoute le taux de vaccination contre la COVID-19 qui reste sous la moyenne dans plusieurs régions.

Bien que la grippe ne prédispose pas nécessairement à la COVID-19, elle accentue la pression sur le réseau de santé. Ses symptômes sont également faciles à confondre avec ceux de la COVID-19.

Alors que la saison de la grippe s’annonce plus féroce que l’an dernier, la campagne de vaccination n’a pas le même succès cette année, selon la Dre Hinshaw.

Seulement 20 % des Albertains ont reçu leur vaccin antigrippal à date cet automne.

Heureusement, il vous reste encore du temps , rappelle la Dre Hinshaw, soulignant que le vaccin est gratuit et disponible dans de nombreuses pharmacies.

Elle encourage par ailleurs les Albertains à continuer d’éviter les rassemblements intérieurs privés et trop bondés, qui tendent à se multiplier à l’approche des fêtes.

Elle leur demande aussi de ne pas ignorer leurs symptômes s’ils ne se sentent pas bien.

Plus nous sommes nombreux à pratiquer ces multiples couches de protection, plus on réduit les chances d’avoir une cinquième vague cet hiver , dit-elle.

Selon elle, le nombre de cas, qui diminuait au cours des dernières semaines, semble être à un plateau depuis quelques jours.

L’Alberta a enregistré 321 nouvelles infections au virus causant la COVID-19, mardi, ainsi que 13 décès.

Le taux de positivité était cependant un peu plus élevé que la moyenne de la semaine précédente, à 5,1 %.

Parmi les personnes présentement atteintes du virus, 518 sont hospitalisées et 101 de celles-ci sont aux soins intensifs.