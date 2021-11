Soldats et policiers reprennent le contrôle de la prison de Guayaquil en Équateur

Militaires et policiers équatoriens ont repris mardi le contrôle de la prison de Guayaquil, dans le sud-ouest de l'Équateur, où de violents affrontements entre détenus ont fait 68 morts en fin de semaine dernière, a-t-on appris de source officielle.

La situation est sous contrôle, nous effectuons des interventions à l'intérieur des pavillons des détenus , a déclaré à la presse le directeur des services pénitentiaires du pays, Fausto Cobo.

Le fameux couloir de la mort est sous contrôle des militaires et policiers, a-t-il souligné en référence au couloir qui relie tous les pavillons de cette partie de la prison.

Nous nettoyons également tous les miradors qu'ils [les prisonniers] occupent et qu'ils utilisent pour surveiller leurs bâtiments , a-t-il expliqué.

L'armée et la police, au total près de 1000 hommes, ont pénétré lundi dans le périmètre de la prison, sans toutefois intervenir dans les pavillons où résident les prisonniers.

Le vaste complexe carcéral de Guayaquil a été le théâtre vendredi et samedi de nouveaux affrontements entre gangs rivaux qui ont fait 68 morts et 25 blessés.

À coups d'armes blanches, d'armes à feu et d'explosifs, des prisonniers ont attaqué, après avoir saboté l'électricité, les occupants d'une autre unité de la prison, qui abrite 8500 détenus avec une surpopulation de 60 %.

Les autorités ont dénoncé la sauvagerie et la barbarie des assaillants, que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montrés s'acharnant, à coups de couteaux et de bâtons, sur des corps entassés et carbonisés dans une cour.

Crise carcérale

Une lutte pour le leadership , après la sortie de prison la semaine dernière d'un chef de gang, serait à l'origine de ces nouvelles violences, selon la police.

Divisé en 12 quartiers, où sont détenus séparément les membres d'au moins sept organisations criminelles, souvent rivales, ayant des liens notamment avec les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco Nueva Generacion, le complexe carcéral de Guayaquil a déjà été le théâtre fin septembre du plus grand massacre de l'histoire pénitentiaire de l'Équateur et l'un des pires en Amérique latine.

Lors de rixes entre bandes rivales, 119 personnes y ont été tuées, certains détenus ont été démembrés, décapités ou brûlés. Depuis le début de l'année, 320 détenus sont morts dans différents épisodes de violences dans les 65 prisons du pays.

Ces événements sont les derniers soubresauts d'une crise carcérale qui dure depuis des années et n'a fait que s'aggraver ces derniers mois, malgré les multiples annonces des autorités.