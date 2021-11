Les personnes de 80 ans et plus ont été nombreuses à prendre leur rendez-vous et à recevoir leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19, mardi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault, assure que la réponse a été bonne pour cette première journée de vaccination.

Dès les premières minutes, on avait une centaine de personnes qui voulaient prendre rendez-vous. C’est un groupe qui se fait vacciner en grandes quantités , explique-t-il.

Pour les autres groupes d’âges, il ne serait par contre pas surpris de constater un certain désintérêt de la population vis à vis de la troisième dose.

Ça se peut que les gens soient fatigués et on le comprend aussi. On est fatigués de la COVID en général, pas juste de la vaccination , souligne Marc Thibeault.

Selon le calendrier publié le 12 novembre sur la page Facebook du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'ouverture des rendez-vous pour les doses additionnelles se fera le 18 novembre pour les 75 à 79 ans, le 23 novembre pour les 70 à 74 ans et le 25 novembre pour les personnes qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca ou de Covishield.

Auparavant, une campagne de vaccination s'était déroulée dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et résidences privées pour aînés (RPA) de la région.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 97,4 % des personnes de 70 ans et plus sont adéquatement vaccinées.

Le directeur de la campagne de vaccination pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc Thibeault. Photo : Radio-Canada

Des ennuis informatiques

Par ailleurs, un ralentissement survenu au début de la journée, dans le système de prise de rendez-vous, a rapidement été réglé.

Ça a repris rapidement le rythme normal. J’ai vérifié ce midi d’ailleurs. Lorsqu’on commence un groupe d’âge, on est toujours aux aguets pour être certain que tout fonctionne bien , explique M. Thibeault, précisant que dans d’autres régions, le problème a persisté plus longtemps.

AstraZeneca

Marc Thibeault insiste sur l’importance de se prémunir d’une dose de rappel pour le vaccin AstraZeneca.