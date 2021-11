La réforme de la santé attendue aujourd’hui au Nouveau-Brunswick

Le premier ministre Blaine Higgs et la ministre de la Santé Dorothy Shephard ont répété qu'il n'y aura pas de fermeture d'hôpitaux ou de fermeture permanente de services d’urgences.

Cela ne suffit pas à rassurer tout le monde. De nombreux élus ont encore en tête la réforme avortée de 2020. Dans la première mouture de sa réforme, Blaine Higgs proposait la fermeture de six services d’urgences dans des hôpitaux ruraux la nuit.

Je vais croiser mes doigts. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de coupures en nulle part , a dit la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, lundi après-midi.

Pour la première fois depuis longtemps, la mairesse est plutôt optimiste.

On nous offre un plan de santé qui est étalé sur des années et pendant ce temps-là, je pense qu'on va pouvoir nous donner la chance de nous investir et de voir comment ça va toucher nos communautés. On a pris plein de consultations publiques, on a pris la peine de nous demander, on a répondu à des sondages. Et là, je pense qu'on a mis ça sur papier , précise Nicole Somers.

Les gens ont peur

À Fredericton, l'opposition est moins optimiste, à la veille du dévoilement de la réforme.

Le député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre, Jean-Claude d’Amours, dit qu’il n’a pas beaucoup d’attentes d’avoir des résultats positifs .

Le député libéral Jean-Claude D'Amours affirme qu'il limite ses attentes envers la réforme. Photo : Radio-Canada

Les appréhensions sont quand même là : est-ce que les services en région rurale vont disparaître, est-ce qu'il va y avoir de la centralisation, est-ce qu'on va voir davantage de coupures de services dans certaines urgences , se demande-t-il.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, témoigne d’inquiétudes semblables dans sa région.

Il y a vraiment un manque de confiance dans ma circonscription. Les gens ont vraiment peur que le gouvernement Higgs va couper des choses et réduire les services, même s'ils disent qu'ils ne vont pas. Les gens ont peur , dit-elle.

Lors de la réforme avortée de 2020, le gouvernement de Blaine Higgs avait annoncé la fermeture la nuit de l'urgence de l'hôpital de Sackville, dans la circonscription de Megan Mitton.

Manifestation a eu lieu en février 2020 devant l'Hôpital mémorial de Sackville pour dénoncer les plans de fermeture de l'urgence. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

La décision a été infirmée, mais la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu’on arrive à un résultat similaire puisque dès vendredi le service d’urgences sera fermé le soir et la fin de semaine jusqu’à nouvel ordre.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard promet que sa réforme ne prévoit aucune fermeture d’urgence, même partielle. Son objectif est que tous les services d'urgences soient ouverts en tout temps.

Des éléments déjà connus

Le premier ministre Blaine Higgs et la ministre de la Santé Dorothy Shephard ont préparé le terrain au cours des derniers jours.

Le gouvernement a notamment annoncé quelques éléments qui se retrouveront dans le plan, tels qu’un nouveau système pour offrir un meilleur accès aux soins de santé aux patients sans médecin de famille et une série d’initiatives pour les soins aux aînés.

Les détails de la réforme doivent être dévoilés mercredi. L’heure de l’annonce n’a pas encore été communiquée aux médias.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue